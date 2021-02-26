Отправлено: - 10:56

drakon:

Ты не ответил на вопрос, в коммение 1114....

elektron:

А как же Гавайи? Отжали раньше конечно. Но статус штата получили только в 1959-ом.

После гос. переворота в/на Украине сложилась таже ситуация. И не вмешаться, было бы преступлениям.

В принципе даже отбросив все нюансы. Почему именно с 2008-го года весь западный мир как двуликий Янус с двойными стандартами обрушивается именно на Россию? "

Цитата:Лень искатьЧе там напомни?Цитата:Ну вот вы начали зарываться в дебриА как же Кенигсберг который отжали?А как же Курилы которые отжали?А как же Сибирь и Кавказ которые россия отжала?Так до бесконечности можно)Говорим о новом мире с новыми правилами созданном после 1945 года в котором США ни у кого ничего нагло не отжимает а только ставит везде свои марионеточные правительстваЦитата:Давайте такПримерно представим как мыслит западный человек (вам видно не дано ещё)Есть империя зла (к примеру Ирак )Ирак с Саддамом Хусейном который ведёт себя не адекватно,войны затевает,вторгается куда хочет,вообщем мелкий региональный гопникЕго усмиряют силойСвергаютСтавят своих демократических марионеток в правительствеНо эти марионетки быстро наворовавшись сбегаютНа их место приходят откровенные бандитыКоторые пропагандируют идею возражения империи,прививают свои моральные принципы и скрепыПропагандисты этого нового Ирака целыми днями вещают что запад это шайтанама и вообще они там все отсталые геи и если полезут к нам то мы муджахеды попадаем в рай а они просто сдохнут)При этом новый Ирак яро нарывается на всех соседейВойны затевает и.т.д ну прям как при СаддамеЗапад с таким мирится не намеренИ опять бомбит Ирак (благо у последних не было ядерной бомбы)Мораль: Западу не нужны мелкие региональные бандиты на ближнем востоке,на дальнем востоке,в южной Америке..в общем нигдеКоллективный Запад во главе с США это мировой жандарм который следит чтобы все жили в рамках установленных правилСССР пытался перечить этому,но и он кончилсяСейчас Китай бузит)С 2007 года вот Россия началаЗападу это не надо,западу надо чтобы везде были демократические правительства и вели себя смирно и не мешали западу насаждать свои принципы)По их мнению тут нет двойных стандартовЕсть только их стандарты а остальные стандарты будь то исламские халифаты,нацизм,фашизм,коммунизм это ересь и брак котрый должен быть уничтожен