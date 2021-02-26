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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 78 из 78«1...767778
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3187
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 22:59
#1156
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Цитата:
elektron:

----ТАК я ему заяву в друзья послал , а он ни в какую :-( :-(
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3187
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 23:05
#1157
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Цитата:
elektron:

---Даже в гости приглашал поесть мандаринки с Абхазии . Но ему мой диван не понравился . :-x :-x
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 23:07
#1158
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Цитата:
Гога:
Но ему мой диван не понравился .

не Дракону цвет не понравился :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3187
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 23:09
#1159
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Цитата:
alex_60:

Что не спишь , дружище ?? Или в скворешнике гвалт стоит , спать мешает??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3187
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 23:09
#1160
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Цитата:
elektron:

---Драгу как раз понравился

[Исправлено: Гога, 26.02.2021 - 20:19]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3187
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 23:11
#1161
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Цитата:
alex_60:
что ночью будет

----Ночь у тебя , у меня ещё 8 часов
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11145
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 23:12
#1162
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Цитата:
Гога:
Когда собака лает просто так , не по делу , знаешь как её называют ?? --- правильно --пустобрех


дал себе определение.
довольно четкое кстати.
прошу, отстань от меня, пустобрех,
понимаю, что с тобой никто больше кроме меня не разговаривает. но я не виноват.
отстань пустобрех пожалуйста, бреши с сериком, абайка95. твой уровень.
брехунов и пустозвонов.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3187
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 23:20
#1163
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Цитата:
alex_60:

Спокойной ночи , уважаемый :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2251
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 23:30
#1164
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Для трепла

"Просветитель", с высшей степенью грамотности!
Научись вначале адекватно выражать свою мысль: какой "ВВОД войск в ГДР", если советские войска там находились с 1945 года?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3187
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 23:34
#1165
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Цитата:
таноми52:

---Привет ! Как там у вас , холодно ?? Не замерзла ??
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7127
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 10:38
#1166
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Цитата:
таноми52:
Для трепла "Просветитель", с высшей степенью грамотности! Научись вначале адекватно выражать свою мысль: какой "ВВОД войск в ГДР", если советские войска там находились с 1945 года?

Ну вот трепло сначала повозмущалась над событием про которое даже не знала теперь возмущается над формулировкой)
А Поучать то поучать то все лезет))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7127
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 10:56
#1167
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Цитата:
drakon:
Ты не ответил на вопрос, в коммение 1114....

Лень искать
Че там напомни?
Цитата:
elektron:
А как же Гавайи? Отжали раньше конечно. Но статус штата получили только в 1959-ом.

Ну вот вы начали зарываться в дебри
А как же Кенигсберг который отжали?
А как же Курилы которые отжали?
А как же Сибирь и Кавказ которые россия отжала?
Так до бесконечности можно)
Говорим о новом мире с новыми правилами созданном после 1945 года в котором США ни у кого ничего нагло не отжимает а только ставит везде свои марионеточные правительства
Цитата:
После гос. переворота в/на Украине сложилась таже ситуация. И не вмешаться, было бы преступлениям.
В принципе даже отбросив все нюансы. Почему именно с 2008-го года весь западный мир как двуликий Янус с двойными стандартами обрушивается именно на Россию? "

Давайте так
Примерно представим как мыслит западный человек (вам видно не дано ещё)
Есть империя зла (к примеру Ирак )
Ирак с Саддамом Хусейном который ведёт себя не адекватно,войны затевает,вторгается куда хочет,вообщем мелкий региональный гопник
Его усмиряют силой
Свергают
Ставят своих демократических марионеток в правительстве
Но эти марионетки быстро наворовавшись сбегают
На их место приходят откровенные бандиты
Которые пропагандируют идею возражения империи,прививают свои моральные принципы и скрепы
Пропагандисты этого нового Ирака целыми днями вещают что запад это шайтанама и вообще они там все отсталые геи и если полезут к нам то мы муджахеды попадаем в рай а они просто сдохнут)
При этом новый Ирак яро нарывается на всех соседей
Войны затевает и.т.д ну прям как при Саддаме
Запад с таким мирится не намерен
И опять бомбит Ирак (благо у последних не было ядерной бомбы)
Мораль: Западу не нужны мелкие региональные бандиты на ближнем востоке,на дальнем востоке,в южной Америке..в общем нигде
Коллективный Запад во главе с США это мировой жандарм который следит чтобы все жили в рамках установленных правил
СССР пытался перечить этому,но и он кончился
Сейчас Китай бузит)
С 2007 года вот Россия начала
Западу это не надо,западу надо чтобы везде были демократические правительства и вели себя смирно и не мешали западу насаждать свои принципы)
По их мнению тут нет двойных стандартов
Есть только их стандарты а остальные стандарты будь то исламские халифаты,нацизм,фашизм,коммунизм это ересь и брак котрый должен быть уничтожен
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 11:19
#1168
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Цитата:
abaika95:
Ирак с Саддамом Хусейном который ведёт себя не адекватно

Что там было неадекватного то?
Просто сын за отца отомстил! ;-) А заодно и всё вами описанное организовал. Что привело к нестабильности и ещё большему человеческих жертв, чем при Садаме когда либо было.
А Каддафи чем им помешал? Ну диктатор коих много ещё. Зато уровень жизни выше, чем в Европе был.
В результате беженцы. А Европа только глазками хлопает. :lol:
А представляете, что было бы, если в место российский, американские миротворцы были бы подвергнуты нападению. Грузия сегодня была бы уже 52-ым штатом США. :lol:
ПС: И опять бы никто ничего даже бы и не вякал! ;-)

[Исправлено: elektron, 27.02.2021 - 06:24]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11145
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 11:45
#1169
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Байден первый авиаудар нанес по Сирии.
настоящий американский президент.
у них там в уставе записано-каждому президенту как минимум по войне.
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