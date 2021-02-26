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≡ Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41013
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 22:44
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В Костанае в субботу и воскресенье прогнозируют днём снег и метель. В понедельник осадки вероятны ночью. А вот температура воздуха в разные сутки будет колебаться от нуля до -33 градусов.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6474
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:51
#15
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Цитата:
Гога:

Ты всё в кучу. Это не я писал. ;-) ГКСПС указал на ошибку, её исправили. Жизнь продолжается :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3187
Re: Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в...
Отправлено: 26.02.21 - 23:54
#16
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В "Маугли" был похожий персонаж, который кричал из-под тишка:"Акелла промахнулся!"-----а это об чем , и о ком, и причем???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3187
Re: Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в...
Отправлено: 26.02.21 - 23:57
#17
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Цитата:
КГСПС:
смотрящий ??

----60 Десятый ??
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1267
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 27.02.21 - 00:02
#18
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Цитата:
Гога:

Это к#6.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3187
Re: Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в...
Отправлено: 27.02.21 - 00:08
#19
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Цитата:
КГСПС:

alex_60
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3187
Re: Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в...
Отправлено: 27.02.21 - 00:12
#20
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Цитата:
КГСПС:

--Этот чел все знает --- от Барыса и до внешней политики
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