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Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41013
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 22:44
В Костанае в субботу и воскресенье прогнозируют днём снег и метель. В понедельник осадки вероятны ночью. А вот температура воздуха в разные сутки будет колебаться от нуля до -33 градусов.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1141
Re: Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в...
Отправлено: 26.02.21 - 22:44
Самое сложное впереди. Сейчас снег везде образовал хорошую корку, на днях потеплеет. Вот вам и бесплатный каток ВЕЗДЕ. Подскальзывания, ушибы, переломы, ДТП и т.д, буквально на днях. Запасайтесь ледоступами.
N
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 45
Re: Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в...
Отправлено: 26.02.21 - 23:13
Костанае в субботу прогнозируют днём снег и метель. Ветер юго-восточный 9-14, днём порывы до 20 м/с. Ночью -31...-33, днём -10...-12 градусов.
В Костанае в субботу прогнозируют снег и метель. Ветер западный 9-14 м/с. .Ночью -10...-12, днём -1...-3 градусов
В Костанае в субботу прогнозируют снег и метель. Ветер западный 9-14 м/с. .Ночью -10...-12, днём -1...-3 градусов
Re: Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в...
Отправлено: 26.02.21 - 23:23
Воскресенье 27 февраля, а понедельник 1 марта...Куда 28-е делось? Кто-нибудь вообще правит материал перед опубликованием?Нагородили.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11142
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:24
специально ждал, кто же покажет
себя самым умным.типа.
оказался человек без головы.
ну пишите в личку редактору.
в правилах написано.
[Исправлено: alex_60, 26.02.2021 - 23:26]
себя самым умным.типа.
оказался человек без головы.
ну пишите в личку редактору.
в правилах написано.
[Исправлено: alex_60, 26.02.2021 - 23:26]
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:27
Цитата:
ты и здесь отметился ??? Ну как же без тебя
[Исправлено: Гога, 26.02.2021 - 20:39]
alex_60:
ты и здесь отметился ??? Ну как же без тебя
[Исправлено: Гога, 26.02.2021 - 20:39]
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:29
Цитата:
---Так ты теперь смотрящий ??Статус себя поднял
[Исправлено: Гога, 26.02.2021 - 20:30]
alex_60:
специально ждал,
специально ждал,
---Так ты теперь смотрящий ??Статус себя поднял
[Исправлено: Гога, 26.02.2021 - 20:30]
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:33
Цитата:
В "Маугли" был похожий персонаж, который кричал из-под тишка:"Акелла промахнулся!"
Гога:
В "Маугли" был похожий персонаж, который кричал из-под тишка:"Акелла промахнулся!"
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 663
Re: Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в...
Отправлено: 26.02.21 - 23:37
Цитата:
Исправили, спасибо. Правлю я. Бывают и ошибки
КГСПС:
Воскресенье 27 февраля, а понедельник 1 марта...
Воскресенье 27 февраля, а понедельник 1 марта...
Исправили, спасибо. Правлю я. Бывают и ошибки
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:40
Цитата:
---А что не так ??
КГСПС:
---А что не так ??
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:43
Цитата:
Я про смотрящего.
Гога:
Так ты теперь смотрящий ??Статус себя поднял
Так ты теперь смотрящий ??Статус себя поднял
Я про смотрящего.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6474
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:44
Цитата:
Уже исправили
Гога:
---А что не так ??
---А что не так ??
Уже исправили
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:45
Цитата:
----Так ты теперь смотрящий ??
КГСПС:
Я про смотрящего.
Я про смотрящего.
----Так ты теперь смотрящий ??
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:47
Цитата:
elektron:
В "Маугли" был похожий персонаж, который кричал из-под тишка:"Акелла промахнулся!"
В "Маугли" был похожий персонаж, который кричал из-под тишка:"Акелла промахнулся!"
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:50
Цитата:
Без меня хватает.
Гога:
Без меня хватает.
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