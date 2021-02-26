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≡ Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41013
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 22:44
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В Костанае в субботу и воскресенье прогнозируют днём снег и метель. В понедельник осадки вероятны ночью. А вот температура воздуха в разные сутки будет колебаться от нуля до -33 градусов.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1141
Re: Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в...
Отправлено: 26.02.21 - 22:44
#1
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Самое сложное впереди. Сейчас снег везде образовал хорошую корку, на днях потеплеет. Вот вам и бесплатный каток ВЕЗДЕ. Подскальзывания, ушибы, переломы, ДТП и т.д, буквально на днях. Запасайтесь ледоступами.
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
45
Re: Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в...
Отправлено: 26.02.21 - 23:13
#2
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Костанае в субботу прогнозируют днём снег и метель. Ветер юго-восточный 9-14, днём порывы до 20 м/с. Ночью -31...-33, днём -10...-12 градусов.
В Костанае в субботу прогнозируют снег и метель. Ветер западный 9-14 м/с. .Ночью -10...-12, днём -1...-3 градусов
;-) :lol:
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1267
Re: Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в...
Отправлено: 26.02.21 - 23:23
#3
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Воскресенье 27 февраля, а понедельник 1 марта...Куда 28-е делось? Кто-нибудь вообще правит материал перед опубликованием?Нагородили.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11142
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:24
#4
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специально ждал, кто же покажет
себя самым умным.типа.
оказался человек без головы.
ну пишите в личку редактору.
в правилах написано.

[Исправлено: alex_60, 26.02.2021 - 23:26]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3185
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:27
#5
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Цитата:
alex_60:

ты и здесь отметился ??? Ну как же без тебя :-P :-P

[Исправлено: Гога, 26.02.2021 - 20:39]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3185
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:29
#6
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Цитата:
alex_60:
специально ждал,

---Так ты теперь смотрящий ??Статус себя поднял :lol: :lol:

[Исправлено: Гога, 26.02.2021 - 20:30]
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1267
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:33
#7
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Цитата:
Гога:

В "Маугли" был похожий персонаж, который кричал из-под тишка:"Акелла промахнулся!"
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
663
Re: Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в...
Отправлено: 26.02.21 - 23:37
#8
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Цитата:
КГСПС:
Воскресенье 27 февраля, а понедельник 1 марта...

Исправили, спасибо. Правлю я. Бывают и ошибки
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3185
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:40
#9
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Цитата:
КГСПС:

---А что не так ??
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1267
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:43
#10
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Цитата:
Гога:
Так ты теперь смотрящий ??Статус себя поднял

Я про смотрящего.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6474
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:44
#11
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Цитата:
Гога:
---А что не так ??

Уже исправили :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3185
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:45
#12
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Цитата:
КГСПС:
Я про смотрящего.

----Так ты теперь смотрящий ??
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3185
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:47
#13
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Цитата:
elektron:
В "Маугли" был похожий персонаж, который кричал из-под тишка:"Акелла промахнулся!"
Профайл
КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1267
Снег и ветер с порывами - Какую погоду обещают синоптики в Костане и по области?
Отправлено: 26.02.21 - 23:50
#14
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Цитата:
Гога:

Без меня хватает.
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