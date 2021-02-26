Отправлено: - 19:31

abaika95:

Вот честно Как зайду в магазин где цены каждую неделю повышают и люди при этом сметают с полок красную рыбу и креветки то не очень похоже и ощущается что у нас голодное и нищее население)

abaika95:

Вот ты добриницоф лично голодный и нищий ?

Цитата:Так в чём проблема то,раз все сытые и довольные,чё тогда уперлись в эти 80 тнг?Перевозчики ещё год назад попросили поднять ценник до 150,ну так подняли бы ,как говорится и волки сыты и овцы целы.Тогда глядишь и интервал бы соблюдался,да и с водителями проблем бы не было,а населению которое красную икру закусывает креветками вообще пофигу сколько платить 80 или 150.Цитата:Я нет ,слава богу,но я ведь и не кричал,мне если честно по барабану по чём автобусы,я на авто целый день.