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≡ Участниками ДТП стали 5 автомобилей в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41011
Участниками ДТП стали 5 автомобилей в Костанайской области
Отправлено: 23.02.21 - 22:25
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Фотографии и сообщение об аварии распространяются в соцсетях: "В 14.09 на автодороге Рудный - район Б. Майлина, на мосту реки Аят, произошло ДТП. Разошлите по группам сельских округов, пусть никуда не выезжают".
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21234
Re: Участниками ДТП стали 5 автомобилей в Костанайской области
Отправлено: 23.02.21 - 22:25
#1
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Так где произошло ДТП?
Где это - Карабутак?... :lol: :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1653
Re: Участниками ДТП стали 5 автомобилей в Костанайской области
Отправлено: 23.02.21 - 22:47
#2
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Цитата:
drakon:
Где это - Карабутак?..


Карабутак - бывший райцентр в Актюбинской области.
Авария произошла, я так понял, на мосту через реку Аят, ныне называется Айет, на территорий бывшего Тарановского района, ныне района им.Б.Майлина.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21234
Re: Участниками ДТП стали 5 автомобилей в Костанайской области
Отправлено: 23.02.21 - 22:59
#3
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Цитата:
ACROS:
Авария произошла, я так понял, на мосту через реку Аят, ныне называется Айет, на территорий бывшего Тарановского района, ныне района им.Б.Майлина.

Тысячу раз переезжал этот мост. А вот понял
всё только из коммента ACROSa, дожил... :lol: :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1653
Re: Участниками ДТП стали 5 автомобилей в Костанайской области
Отправлено: 23.02.21 - 23:37
#4
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Цитата:
drakon:
дожил...


Бывает.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21234
Участниками ДТП стали 5 автомобилей в Костанайской области
Отправлено: 23.02.21 - 23:42
#5
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Цитата:
ACROS:
Бывает.

Допереименовались. Мать твою ети.
Написали бы на трассе Рулный - Тобол.
А ктото бы полумал Рудный - Тобыл... 8-) :-o
Ономасты - мать их... :lol: :-o
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
853
Re: Участниками ДТП стали 5 автомобилей в Костанайской области
Отправлено: 24.02.21 - 00:29
#6
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Цитата:
drakon:
Написали бы на трассе Рулный - Тобол

На участке автодороги.... Трасса - это слишком громко. А автодорога - это льстиво. Года через два это направление, возможно, наконец-то станет автодорогой. И тут погода в ДТП сыграла свою роль, но увы, не главную
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4502
Re: Участниками ДТП стали 5 автомобилей в Костанайской области
Отправлено: 24.02.21 - 09:06
#7
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Прямо на мосту?! Четыре аварии! Так там же ограничения, езда под сорок, как же так умудрились, надеюсь все живы
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
501
Участниками ДТП стали 5 автомобилей в Костанайской области
Отправлено: 24.02.21 - 12:00
#8
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Лексус 001DON,а кто был за рулём? Раньше около гор налоговой его часто видел.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1262
Re: Участниками ДТП стали 5 автомобилей в Костанайской области
Отправлено: 24.02.21 - 13:55
#9
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Цитата:
сайлау курманов:

Первые то с легонца, даже пострадавших нет. А вот на лексусе пострадал.
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2055
Участниками ДТП стали 5 автомобилей в Костанайской области
Отправлено: 26.02.21 - 19:29
#10
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Цитата:
Сабыр: Лексус 001DON,а кто был за рулём? Раньше около гор налоговой его часто видел
Цитата:
Сабыр:

Бывший руководитель городской налоговой
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