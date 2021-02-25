Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 23:26
Цитата:
Ну как же как же
Уже третий день бьемся
Вы доказываете что Россия маленькая,миролюбивая страна сродни Дании) а Крым отжали чисто по всем международным законам) и да США мировой злодей!))
Цитата:
Вам он нужен с его нах нахами?
Мне уже нет
даже читать лень его малопонятные вирши
elektron:
Да я вроде и слова про хорошо не сказал, лучше, чем где то да. Я не согласен с вашими утверждениями. это как
Да я вроде и слова про хорошо не сказал, лучше, чем где то да. Я не согласен с вашими утверждениями. это как
Ну как же как же
Уже третий день бьемся
Вы доказываете что Россия маленькая,миролюбивая страна сродни Дании) а Крым отжали чисто по всем международным законам) и да США мировой злодей!))
Цитата:
elektron:
Это Серый лучше меня делает. Кстати пропал опять куда то, жаль.
Это Серый лучше меня делает. Кстати пропал опять куда то, жаль.
Вам он нужен с его нах нахами?
Мне уже нет
даже читать лень его малопонятные вирши
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6466
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 23:42
Цитата:
Не мы а вы. Цитата:
Ну так Victоrian (если не ошибаюсь) всё уже изложил или изложила (не в курсе кто скрывается под ником).
И да чего тут незаконного. Сколько США отжали, предоставить список? И где санкции. Какие то двойные стандарты мирового сообщества. Начиная с 2008-го года.
[Исправлено: elektron, 25.02.2021 - 18:44]
abaika95:
Ну как же как же Уже третий день бьемся
Ну как же как же Уже третий день бьемся
Не мы а вы. Цитата:
abaika95:
а Крым отжали чисто по всем международным законам)
а Крым отжали чисто по всем международным законам)
Ну так Victоrian (если не ошибаюсь) всё уже изложил или изложила (не в курсе кто скрывается под ником).
И да чего тут незаконного. Сколько США отжали, предоставить список? И где санкции. Какие то двойные стандарты мирового сообщества. Начиная с 2008-го года.
[Исправлено: elektron, 25.02.2021 - 18:44]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 23:58
Цитата:
Мне - нужен. И читаю его.
Мне нравится его вирши...
abaika95:
Вам он нужен с его нах нахами?
Вам он нужен с его нах нахами?
Мне - нужен. И читаю его.
Мне нравится его вирши...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 10:46
Цитата:
Нет вы)
Цитата:
Она/он исложил те аргументы что даются на российских пропагандистких каналах,этими аргументами грошь цена
Цитата:
Ну вот опять
Писал же уже выше про США и так все понятно
Но к слову,США последние лет 70 вторгаясь в страну не отжимает себе при этом кусок территории
Вторгается, всех разнос,ставит свое марионеточное правительство и уходит)
СССР тем же самым занималось на протяжении века и при этом вопило о агрессии США) двойные стандарты?
Цитата:
Подобное к подобному...
elektron:
Не мы а вы
Не мы а вы
Нет вы)
Цитата:
elektron:
Ну так Victоrian (если не ошибаюсь) всё уже изложил или изложила (не в курсе кто скрывается под ником
Ну так Victоrian (если не ошибаюсь) всё уже изложил или изложила (не в курсе кто скрывается под ником
Она/он исложил те аргументы что даются на российских пропагандистких каналах,этими аргументами грошь цена
Цитата:
elektron:
И да чего тут незаконного. Сколько США отжали, предоставить список? И где санкции. Какие то двойные стандарты мирового сообщества. Начиная с 2008-го года.
И да чего тут незаконного. Сколько США отжали, предоставить список? И где санкции. Какие то двойные стандарты мирового сообщества. Начиная с 2008-го года.
Ну вот опять
Писал же уже выше про США и так все понятно
Но к слову,США последние лет 70 вторгаясь в страну не отжимает себе при этом кусок территории
Вторгается, всех разнос,ставит свое марионеточное правительство и уходит)
СССР тем же самым занималось на протяжении века и при этом вопило о агрессии США) двойные стандарты?
Цитата:
drakon:
Мне - нужен. И читаю его. Мне нравится его вирши...
Мне - нужен. И читаю его. Мне нравится его вирши...
Подобное к подобному...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 12:25
Цитата:
Ты не ответил на вопрос,
в коммение 1114....
abaika95:
Подобное к подобному...
Подобное к подобному...
Ты не ответил на вопрос,
в коммение 1114....
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 16:04
Цитата:
---Согласен , нормальный чел , не Аle//
drakon:
Мне нравится его вирши.
Мне нравится его вирши.
---Согласен , нормальный чел , не Аle//
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 16:08
Цитата:
--------------Вот спрашивается , зачем ты это сюда слил ??Просто чтобы отметиться ?
[Исправлено: Gljuk, 26.02.2021 - 17:51]
alex_60:
продолжение предыдущего поста. ///Полицейские в Германии отказались прививаться от коронавируса вакциной AstraZeneca из-за опасения побочных эффектов. По информации Berliner Zeitung, после этих распоряжений офицеры с опаской обсудили планы политиков в чатах. Представители профессиональных ассоциаций призвали не жертвовать здоровьем полицейских и оценивать риски вакцинации. Некоторые из них напомнили, что эффективность препарата AstraZeneca оценивают всего в 60 процентов. Его также назвали «вакциной второго сорта»./// кстати эту астра зенека на днях зарегистрировали на Украине. но там еще ни один человек не вакцинирован вообще. потому что вакцин - ноль целых,ноль десятых. никто им не дает.
продолжение предыдущего поста. ///Полицейские в Германии отказались прививаться от коронавируса вакциной AstraZeneca из-за опасения побочных эффектов. По информации Berliner Zeitung, после этих распоряжений офицеры с опаской обсудили планы политиков в чатах. Представители профессиональных ассоциаций призвали не жертвовать здоровьем полицейских и оценивать риски вакцинации. Некоторые из них напомнили, что эффективность препарата AstraZeneca оценивают всего в 60 процентов. Его также назвали «вакциной второго сорта»./// кстати эту астра зенека на днях зарегистрировали на Украине. но там еще ни один человек не вакцинирован вообще. потому что вакцин - ноль целых,ноль десятых. никто им не дает.
--------------Вот спрашивается , зачем ты это сюда слил ??Просто чтобы отметиться ?
[Исправлено: Gljuk, 26.02.2021 - 17:51]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11140
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 16:19
Гога, молодой грузин, безработный, из сарайки
уже на арене цирка. чешет языком.
ветки помечает. кучки накладывает.
рановато начал.
представляю что ночью будет.
[Исправлено: alex_60, 26.02.2021 - 16:21]
уже на арене цирка. чешет языком.
ветки помечает. кучки накладывает.
рановато начал.
представляю что ночью будет.
[Исправлено: alex_60, 26.02.2021 - 16:21]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11140
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 18:24
Цитата:
не осилил?
извини, забыл отметить, что это для взрослых.
Гога:
Вот спрашивается , зачем ты это сюда слил
Вот спрашивается , зачем ты это сюда слил
не осилил?
извини, забыл отметить, что это для взрослых.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать