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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 77 из 77«1...757677
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7123
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 23:26
#1141
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Цитата:
elektron:
Да я вроде и слова про хорошо не сказал, лучше, чем где то да. Я не согласен с вашими утверждениями. это как

Ну как же как же
Уже третий день бьемся
Вы доказываете что Россия маленькая,миролюбивая страна сродни Дании) а Крым отжали чисто по всем международным законам) и да США мировой злодей!))
Цитата:
elektron:
Это Серый лучше меня делает. Кстати пропал опять куда то, жаль.

Вам он нужен с его нах нахами?
Мне уже нет
даже читать лень его малопонятные вирши
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6466
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 23:42
#1142
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Цитата:
abaika95:
Ну как же как же Уже третий день бьемся

Не мы а вы. :lol: Цитата:
abaika95:
а Крым отжали чисто по всем международным законам)

Ну так Victоrian (если не ошибаюсь) всё уже изложил или изложила (не в курсе кто скрывается под ником).
И да чего тут незаконного. Сколько США отжали, предоставить список? И где санкции. Какие то двойные стандарты мирового сообщества. Начиная с 2008-го года.

[Исправлено: elektron, 25.02.2021 - 18:44]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21234
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 23:58
#1143
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Цитата:
abaika95:
Вам он нужен с его нах нахами?

Мне - нужен. И читаю его.
Мне нравится его вирши... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7123
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 10:46
#1144
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Цитата:
elektron:
Не мы а вы

Нет вы)
Цитата:
elektron:
Ну так Victоrian (если не ошибаюсь) всё уже изложил или изложила (не в курсе кто скрывается под ником

Она/он исложил те аргументы что даются на российских пропагандистких каналах,этими аргументами грошь цена
Цитата:
elektron:
И да чего тут незаконного. Сколько США отжали, предоставить список? И где санкции. Какие то двойные стандарты мирового сообщества. Начиная с 2008-го года.

Ну вот опять
Писал же уже выше про США и так все понятно
Но к слову,США последние лет 70 вторгаясь в страну не отжимает себе при этом кусок территории
Вторгается, всех разнос,ставит свое марионеточное правительство и уходит)
СССР тем же самым занималось на протяжении века и при этом вопило о агрессии США) двойные стандарты?
Цитата:
drakon:
Мне - нужен. И читаю его. Мне нравится его вирши...

Подобное к подобному...
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21234
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 12:25
#1145
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Цитата:
abaika95:
Подобное к подобному...

Ты не ответил на вопрос,
в коммение 1114.... :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3166
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 16:04
#1146
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Цитата:
drakon:
Мне нравится его вирши.

---Согласен , нормальный чел , не Аle//
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3166
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 16:08
#1147
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Цитата:
alex_60:
продолжение предыдущего поста. ///Полицейские в Германии отказались прививаться от коронавируса вакциной AstraZeneca из-за опасения побочных эффектов. По информации Berliner Zeitung, после этих распоряжений офицеры с опаской обсудили планы политиков в чатах. Представители профессиональных ассоциаций призвали не жертвовать здоровьем полицейских и оценивать риски вакцинации. Некоторые из них напомнили, что эффективность препарата AstraZeneca оценивают всего в 60 процентов. Его также назвали «вакциной второго сорта»./// кстати эту астра зенека на днях зарегистрировали на Украине. но там еще ни один человек не вакцинирован вообще. потому что вакцин - ноль целых,ноль десятых. никто им не дает.

--------------Вот спрашивается , зачем ты это сюда слил ??Просто чтобы отметиться ?

[Исправлено: Gljuk, 26.02.2021 - 17:51]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11140
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 16:19
#1148
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Гога, молодой грузин, безработный, из сарайки
уже на арене цирка. чешет языком.
ветки помечает. кучки накладывает.
рановато начал.
представляю что ночью будет.

[Исправлено: alex_60, 26.02.2021 - 16:21]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11140
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 18:24
#1149
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Цитата:
Гога:
Вот спрашивается , зачем ты это сюда слил


не осилил?
извини, забыл отметить, что это для взрослых.
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