Отправлено: - 23:26

elektron:

Да я вроде и слова про хорошо не сказал, лучше, чем где то да. Я не согласен с вашими утверждениями. это как

elektron:

Это Серый лучше меня делает. Кстати пропал опять куда то, жаль.

Цитата:Ну как же как жеУже третий день бьемсяВы доказываете что Россия маленькая,миролюбивая страна сродни Дании) а Крым отжали чисто по всем международным законам) и да США мировой злодей!))Цитата:Вам он нужен с его нах нахами?Мне уже нетдаже читать лень его малопонятные вирши