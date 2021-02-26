Отправлено: - 18:03

drakon:

в Кемерово, тоже такой бардак?..

Цитата:снега в этом году везде навалило много. природа, тут ничего поделать нельзя.поэтому я бы не назвал это бардаком.ни тут, ни у нас. по очистке возможностиконечно в разных регионах разные.ну все равно, не будешь же покупать и содержать тысячу роторов. это глупо.у нас по сути одну трассу всегда надо в первую очередь почистить, потом остальные. а потом весна.в Германии то тоже в этом году сугробы дай бог. не везде понятно.племяш сбросил видео, как он со второго этажа своего дома, он его на тридцать лет взял , под музыку прыгает в сугроб и уходит почти весь в него.и даже если дороги будут платные, от природы не спрячешься.