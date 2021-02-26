Прогноз на 5 дней
ясно-25°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • Ю-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «На трассе всегда тяжелее» - Из-за снежных заносов на мосту рядом с Карабалыком открыли реверсивное движение
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41011
«На трассе всегда тяжелее» - Из-за снежных заносов на мосту рядом с Карабалыком открыли реверсивное движение
Отправлено: 26.02.21 - 14:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Из-за бурана видимость была нулевой, поэтому движение транспорта было приостановлено. Участок от Федоровки до Карабалыка оказался одним из самых заснеженных, - прокомментировал директор КОФ НК «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ.
Читать новость

самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
438
Re: «На трассе всегда тяжелее» - Из-за снежных заносов на мосту...
Отправлено: 26.02.21 - 14:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ничего, с 1 апреля эта дорога станет платной, такого безобразия больше не будет. ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11140
Re: «На трассе всегда тяжелее» - Из-за снежных заносов на мосту...
Отправлено: 26.02.21 - 15:30
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надеюсь до четверга хорошо почистят.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3166
«На трассе всегда тяжелее» - Из-за снежных заносов на мосту рядом с Карабалыком открыли реверсивное движение
Отправлено: 26.02.21 - 15:42
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
надеюсь до четверга хорошо почистят.

---А тебе зачем ?
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21234
Re: «На трассе всегда тяжелее» - Из-за снежных заносов на мосту...
Отправлено: 26.02.21 - 17:00
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
надеюсь до четверга хорошо почистят.

Алекс, в Кемерово, тоже такой бардак?... ;-)
Профайл
urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
12
Re: «На трассе всегда тяжелее» - Из-за снежных заносов на мосту...
Отправлено: 26.02.21 - 17:46
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата :а федеральную трассу до сих пор не могут расчистить. МЧС как будто вымерли, 112 не отвечает,
Я что то пропустил или не знаю
Когда это наша так сказать дорога,стала федеральной?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11140
«На трассе всегда тяжелее» - Из-за снежных заносов на мосту рядом с Карабалыком открыли реверсивное движение
Отправлено: 26.02.21 - 18:03
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
в Кемерово, тоже такой бардак?..


снега в этом году везде навалило много. природа, тут ничего поделать нельзя.
поэтому я бы не назвал это бардаком.
ни тут, ни у нас. по очистке возможности
конечно в разных регионах разные.
ну все равно, не будешь же покупать и содержать тысячу роторов. это глупо.
у нас по сути одну трассу всегда надо в первую очередь почистить, потом остальные. а потом весна.
в Германии то тоже в этом году сугробы дай бог. не везде понятно.племяш сбросил видео, как он со второго этажа своего дома, он его на тридцать лет взял , под музыку прыгает в сугроб и уходит почти весь в него.
и даже если дороги будут платные, от природы не спрячешься.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21234
«На трассе всегда тяжелее» - Из-за снежных заносов на мосту рядом с Карабалыком открыли реверсивное движение
Отправлено: 26.02.21 - 18:14
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
под музыку прыгает в сугроб и уходит почти весь в него.

А как вылез? Из сугроба?... :lol: :oops:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11140
«На трассе всегда тяжелее» - Из-за снежных заносов на мосту рядом с Карабалыком открыли реверсивное движение
Отправлено: 26.02.21 - 18:20
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
как вылез? Из сугроба?...


этого в видео не было.
но раз прислал, значит живой.

[Исправлено: alex_60, 26.02.2021 - 18:22]
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21234
«На трассе всегда тяжелее» - Из-за снежных заносов на мосту рядом с Карабалыком открыли реверсивное движение
Отправлено: 26.02.21 - 18:25
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
но раз прислал, значит живой.

Он что, в горах живёт?... :oops: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11140
«На трассе всегда тяжелее» - Из-за снежных заносов на мосту рядом с Карабалыком открыли реверсивное движение
Отправлено: 26.02.21 - 18:32
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нет, Recklinghausen—северная окраина Рурской области на северо-западе федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
ты его в альбомах "встреча" должен быть видеть. несколько раз мы в Турции встречались.
ну кроме кз и германии понятно.

[Исправлено: alex_60, 26.02.2021 - 18:38]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS