«На трассе всегда тяжелее» - Из-за снежных заносов на мосту рядом с Карабалыком открыли реверсивное движение
Отправлено: 26.02.21 - 14:39
- Из-за бурана видимость была нулевой, поэтому движение транспорта было приостановлено. Участок от Федоровки до Карабалыка оказался одним из самых заснеженных, - прокомментировал директор КОФ НК «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ. Читать новость
снега в этом году везде навалило много. природа, тут ничего поделать нельзя. поэтому я бы не назвал это бардаком. ни тут, ни у нас. по очистке возможности конечно в разных регионах разные. ну все равно, не будешь же покупать и содержать тысячу роторов. это глупо. у нас по сути одну трассу всегда надо в первую очередь почистить, потом остальные. а потом весна. в Германии то тоже в этом году сугробы дай бог. не везде понятно.племяш сбросил видео, как он со второго этажа своего дома, он его на тридцать лет взял , под музыку прыгает в сугроб и уходит почти весь в него. и даже если дороги будут платные, от природы не спрячешься.
нет, Recklinghausen—северная окраина Рурской области на северо-западе федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. ты его в альбомах "встреча" должен быть видеть. несколько раз мы в Турции встречались. ну кроме кз и германии понятно.
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