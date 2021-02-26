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≡ Победители конкурса X-фактор вернулись в Костанай. Кто и как встречал дуэт "Bro"?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41010
Победители конкурса X-фактор вернулись в Костанай. Кто и как встречал дуэт "Bro"?
Отправлено: 26.02.21 - 13:08
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Братья Айдар и Бекболат ЖАЗЫКПАЕВЫ из п. Кушмурун Аулиекольского района в гранд-финале исполнили песню "Soledad" и в результате SMS-голосования стали победителями конкурса. Сегодня в Костанае артистов встречали десятки поклонников.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4571
Re: Победители конкурса X-фактор вернулись в Костанай. Кто и как...
Отправлено: 26.02.21 - 13:08
#1
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Цитата:
- На нашей кафедре учится Бекболат, он пришел к нам ещё совсем парнишкой, сразу мы в нём увидели творческую личность, - рассказала "НГ" профессор кафедры искусств при КРУ им. Байтурсынова Салтанат ЖАКАЕВА. - Казалось бы, приехал парень с глубинки. Но Бекболат очень талантливый, поэтому с 1 курса проявляет себя в
Источник:

как подобное лизож ..."убивает" ... Моментом стал "Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она — просто красавица!..." ... Ага, а если б не выиграл, не засветился - был рядовой студент из массы. Курам на смех подобные вещи ...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7264
Re: Победители конкурса X-фактор вернулись в Костанай. Кто и как...
Отправлено: 26.02.21 - 13:35
#2
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что сказать...голимая ПОПсятина...ну и на такой жанр, как видно, есть уши.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1986
Победители конкурса X-фактор вернулись в Костанай. Кто и как встречал дуэт "Bro"?
Отправлено: 26.02.21 - 14:23
#3
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интересно мне одной было пофиг кто там выиирает? Много таких кто не смотрел ни одной передачи и не отправил ни одной СМС?
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