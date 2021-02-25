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Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в Костанайской области
Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41010
Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в Костанайской области
Отправлено: 25.02.21 - 11:02
В Житикаре продавец магазина оказала сопротивление и не позволила вооруженному мужчине совершить ограбление торговой точки.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1653
Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в Костанайской области
Отправлено: 25.02.21 - 11:02
Хозяин по умственному развитию и по рассуждению, не далеко ушёл от грабителя, как минимум - он такой же как называет грабителя: если бы она закрыла дверь, то между ними завязалась бы потасовка и стеллажи с товаром упали бы и товар и ЕГО имущество бы повредилось и ему нанесли бы имущественный вред и хозяин ТРЕНДЕЛ бы на неё за порчу имущества. Да и грабитель мог бы ей НАНЕСТИ ножевое ранение.
Хозяину не БУРЧАТЬ надо, а НАГРАДИТЬ продавщицу.
[Исправлено: ACROS, 25.02.2021 - 11:30]
Хозяину не БУРЧАТЬ надо, а НАГРАДИТЬ продавщицу.
[Исправлено: ACROS, 25.02.2021 - 11:30]
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 19
Re: Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в...
Отправлено: 25.02.21 - 11:17
так он продавщицу мамой назвал.
а бушлат у него с эмблемой "Костанайские минералы"
а бушлат у него с эмблемой "Костанайские минералы"
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1653
Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в Костанайской области
Отправлено: 25.02.21 - 12:00
Цитата:
В Джетыгаре это градообразующее предприятие: там каждый второй в этом бушлате ходит.
[Исправлено: ACROS, 25.02.2021 - 12:01]
Начальник:
Костанайские минералы"
Костанайские минералы"
В Джетыгаре это градообразующее предприятие: там каждый второй в этом бушлате ходит.
[Исправлено: ACROS, 25.02.2021 - 12:01]
Re: Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в...
Отправлено: 25.02.21 - 12:32
Зря продавщица жизнью - рисковала...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 129
Re: Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в...
Отправлено: 25.02.21 - 17:23
Дамочка боевая,сразу видно что восточных кровей!
Re: Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в...
Отправлено: 25.02.21 - 17:31
Цитата:
И грабитель - восточных.
Мамой её - назвал...
ПолиграфЪ Боярышников:
видно что восточных кровей!
видно что восточных кровей!
И грабитель - восточных.
Мамой её - назвал...
m
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.09.14
- Сообщений:
- 4
Re: Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в...
Отправлено: 25.02.21 - 19:27
есть подобные видео с куда более печальным финалом, никогда не пойму, к чему был этот неоправданный риск от продавщицы
Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в Костанайской области
Отправлено: 25.02.21 - 19:36
Цитата:
Я так понял что это хозяйка магазина,а раз так то отступать некуда.
Итак со всех сторон лезут то мониторинговые группы,то налоговая со своим СНТ,ЭСФ,виртульным складом и прости господи маркировкой,так ещё этот п.....а тут ножичком машет перед носом,ему ещё крупно повезло, что вообще живой оттуда выбежал.
mmxkz:
есть подобные видео с куда более печальным финалом, никогда не пойму, к чему был этот неоправданный риск от продавщицы
есть подобные видео с куда более печальным финалом, никогда не пойму, к чему был этот неоправданный риск от продавщицы
Я так понял что это хозяйка магазина,а раз так то отступать некуда.
Итак со всех сторон лезут то мониторинговые группы,то налоговая со своим СНТ,ЭСФ,виртульным складом и прости господи маркировкой,так ещё этот п.....а тут ножичком машет перед носом,ему ещё крупно повезло, что вообще живой оттуда выбежал.
Re: Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в...
Отправлено: 25.02.21 - 19:56
Цитата:
Добринцофф, ты бы как,
своих продавцов, наградил?
В таком сдучае?...
Добринцофф:
что вообще живой
что вообще живой
Добринцофф, ты бы как,
своих продавцов, наградил?
В таком сдучае?...
Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в Костанайской области
Отправлено: 25.02.21 - 20:17
Цитата:
Продавцу за геройский поступок премия.
Ну и коллективный фуршет по этому поводу за счёт директора конечно.
А вообще я им сказал в таком случае главное ваше здоровье,бегите куда подальше и отстреливайтесь яйцами,говорят грабителей это очень пугает.Одежда ведь будет вся в яйцах и такого п.... трудно не заметить и не запомнить на улице.
drakon:
Добринцофф, ты бы как, своих продавцов, наградил? В таком сдучае?
Добринцофф, ты бы как, своих продавцов, наградил? В таком сдучае?
Продавцу за геройский поступок премия.
Ну и коллективный фуршет по этому поводу за счёт директора конечно.
А вообще я им сказал в таком случае главное ваше здоровье,бегите куда подальше и отстреливайтесь яйцами,говорят грабителей это очень пугает.Одежда ведь будет вся в яйцах и такого п.... трудно не заметить и не запомнить на улице.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 662
Re: Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в...
Отправлено: 26.02.21 - 14:15
Пресс-служба ДП Костанайской области прокомментировала:
"По данному факту полицией города Житикара начато досудебное расследование по статье "Разбойное нападение". Подозреваемый зашёл в магазин 24 февраля в 10.00 утра и попросил водки. Продавец ответила, что время реализации крепкого спиртного определено законом. Мужчина достал из кармана небольшой нож и, угрожая продавцу, забрал из кассы 10 тысяч тенге. В настоящее время проводится комплекс оперативно- розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления".
"По данному факту полицией города Житикара начато досудебное расследование по статье "Разбойное нападение". Подозреваемый зашёл в магазин 24 февраля в 10.00 утра и попросил водки. Продавец ответила, что время реализации крепкого спиртного определено законом. Мужчина достал из кармана небольшой нож и, угрожая продавцу, забрал из кассы 10 тысяч тенге. В настоящее время проводится комплекс оперативно- розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления".
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