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≡ Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41010
Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в Костанайской области
Отправлено: 25.02.21 - 11:02
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В Житикаре продавец магазина оказала сопротивление и не позволила вооруженному мужчине совершить ограбление торговой точки.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1653
Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в Костанайской области
Отправлено: 25.02.21 - 11:02
#1
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Хозяин по умственному развитию и по рассуждению, не далеко ушёл от грабителя, как минимум - он такой же как называет грабителя: если бы она закрыла дверь, то между ними завязалась бы потасовка и стеллажи с товаром упали бы и товар и ЕГО имущество бы повредилось и ему нанесли бы имущественный вред и хозяин ТРЕНДЕЛ бы на неё за порчу имущества. Да и грабитель мог бы ей НАНЕСТИ ножевое ранение.
Хозяину не БУРЧАТЬ надо, а НАГРАДИТЬ продавщицу.

[Исправлено: ACROS, 25.02.2021 - 11:30]
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Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
19
Re: Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в...
Отправлено: 25.02.21 - 11:17
#2
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так он продавщицу мамой назвал.
а бушлат у него с эмблемой "Костанайские минералы"
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1653
Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в Костанайской области
Отправлено: 25.02.21 - 12:00
#3
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Цитата:
Начальник:
Костанайские минералы"


В Джетыгаре это градообразующее предприятие: там каждый второй в этом бушлате ходит.

[Исправлено: ACROS, 25.02.2021 - 12:01]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21231
Re: Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в...
Отправлено: 25.02.21 - 12:32
#4
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Зря продавщица жизнью - рисковала... 8-) :-o
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
129
Re: Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в...
Отправлено: 25.02.21 - 17:23
#5
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Дамочка боевая,сразу видно что восточных кровей!
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21231
Re: Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в...
Отправлено: 25.02.21 - 17:31
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
видно что восточных кровей!

И грабитель - восточных.
Мамой её - назвал... :lol: ;-)
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m
§ mmxkz
(Пользователи)
Регистрация:
22.09.14
Сообщений:
4
Re: Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в...
Отправлено: 25.02.21 - 19:27
#7
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есть подобные видео с куда более печальным финалом, никогда не пойму, к чему был этот неоправданный риск от продавщицы
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7730
Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в Костанайской области
Отправлено: 25.02.21 - 19:36
#8
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Цитата:
mmxkz:
есть подобные видео с куда более печальным финалом, никогда не пойму, к чему был этот неоправданный риск от продавщицы

Я так понял что это хозяйка магазина,а раз так то отступать некуда.
Итак со всех сторон лезут то мониторинговые группы,то налоговая со своим СНТ,ЭСФ,виртульным складом и прости господи маркировкой,так ещё этот п.....а тут ножичком машет перед носом,ему ещё крупно повезло, что вообще живой оттуда выбежал.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21231
Re: Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в...
Отправлено: 25.02.21 - 19:56
#9
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Цитата:
Добринцофф:
что вообще живой

Добринцофф, ты бы как,
своих продавцов, наградил?

В таком сдучае?... :lol: ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7730
Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в Костанайской области
Отправлено: 25.02.21 - 20:17
#10
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Цитата:
drakon:
Добринцофф, ты бы как, своих продавцов, наградил? В таком сдучае?

Продавцу за геройский поступок премия.
Ну и коллективный фуршет по этому поводу за счёт директора конечно.
А вообще я им сказал в таком случае главное ваше здоровье,бегите куда подальше и отстреливайтесь яйцами,говорят грабителей это очень пугает.Одежда ведь будет вся в яйцах и такого п.... трудно не заметить и не запомнить на улице.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
662
Re: Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в...
Отправлено: 26.02.21 - 14:15
#11
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Пресс-служба ДП Костанайской области прокомментировала:
"По данному факту полицией города Житикара начато досудебное расследование по статье "Разбойное нападение". Подозреваемый зашёл в магазин 24 февраля в 10.00 утра и попросил водки. Продавец ответила, что время реализации крепкого спиртного определено законом. Мужчина достал из кармана небольшой нож и, угрожая продавцу, забрал из кассы 10 тысяч тенге. В настоящее время проводится комплекс оперативно- розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления".
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