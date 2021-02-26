Отправлено: - 13:35

abaika95:

Если твоя дейтельность убыточна уходи с рынка Если не убыточна то не ной)

Цитата:В этой сфере рынка нет.Они тендеры 56 раз проводили никто не хотел участвовать.Ну уйдут ,а кто придёт?