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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41312 - На нашей кафедре учится Бекболат, он пришел к нам ещё совсем парнишкой, сразу мы в нём увидели творческую личность, - рассказала "НГ" профессор кафедры искусств при КРУ им. Байтурсынова Салтанат ЖАКАЕВА. - Казалось бы, приехал парень с глубинки. Но Бекболат очень талантливый, поэтому с 1 курса проявляет себя вИсточник:

Цитата:как подобное лизож ..."убивает" ... Моментом стал "Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она — просто красавица!..." ... Ага, а если б не выиграл, не засветился - был рядовой студент из массы. Курам на смех подобные вещи ...