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≡ «У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41010
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 26.02.21 - 12:38
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Акт фиксации нарушения графика и интервала движения на маршруте № 19 был составлен 27 января в ходе выездной проверки специалистом отдела ЖКХ в присутствии представителя ТОО «ТТС». Мы попытались получить комментарий перевозчика.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
129
Re: «У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения...
Отправлено: 26.02.21 - 12:38
#1
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Довольно странно,то есть до установки валидаторов всех водителей устраивала зарплата? .. и о сокрытии доходов водителями автобусов руководство автопарка было в курсе. Но мер не принимало...или и они имели кусочек от не учтённого пирога? Ведь по сути ничего не изменилось ведь..количество пассажиров не уменьшилось..доходы те же..так почему зарплату не добавить водителям?Куда делись деньги?Никто не просил дотации,всё было шито крыто.. и овцы целы и волки сыты а что сейчас случилось?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7123
Re: «У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения...
Отправлено: 26.02.21 - 12:50
#2
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Если твоя дейтельность убыточна уходи с рынка
Если не убыточна то не ной)
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
438
Re: «У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения...
Отправлено: 26.02.21 - 12:54
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
о сокрытии доходов водителями автобусов


Водитель должен сдать план выручки, все остальное по договору, на законных основаниях его доход. Так о каком сокрытии речь? Не хотят платить нормальную зарплату, выгребают всю дневную выручку, так чему же удивляться?

Водителей сделали крайними.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7730
Re: «У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения...
Отправлено: 26.02.21 - 13:32
#4
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Цитата:
- У нас не хватает водителей, их всех разогнали, потому что зарплаты нет

Источник:

Вот то же самое будет когда начнут предельные цены на социальные продукты устанавливать,они просто исчезнут с прилавков,купить их можно будет конечно,но из за рисков штрафов опять же всё подорожает.
И опять же всё от нашей бедности,вместо того что бы поднимать уровень жизни и зарплаты,эти горе руководители пошли с другого конца,а давайте просто урежем доходы перевозчиков,пусть у них голова болит как платить зарплату и на какие средства ремонтировать и заправлять технику,но ценник на проезд ни в коем случае не поднимем,отступать то некуда,позади голодное и нищее население.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7730
Re: «У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения...
Отправлено: 26.02.21 - 13:35
#5
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Цитата:
abaika95:
Если твоя дейтельность убыточна уходи с рынка Если не убыточна то не ной)

В этой сфере рынка нет.Они тендеры 56 раз проводили никто не хотел участвовать.
Ну уйдут ,а кто придёт?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7123
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 26.02.21 - 13:37
#6
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Цитата:
Добринцофф:
,отступать то некуда,позади голодное и нищее население.

Вот честно
Как зайду в магазин где цены каждую неделю повышают и люди при этом сметают с полок красную рыбу и креветки то не очень похоже и ощущается что у нас голодное и нищее население)
Вот ты добриницоф лично голодный и нищий ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7123
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 26.02.21 - 13:39
#7
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Цитата:
Добринцофф:
В этой сфере рынка нет.Они тендеры 56 раз проводили никто не хотел участвовать. Ну уйдут ,а кто придёт?

Да не уйдут они
Сколько лет спор шел из за валидаторов?
Никто не ушел,значит не убыточна эта дейтельность особнно для владельцев автопарков которые себе коттеджи отстраивают
Проблемы внутри предприятия и свою скупость владельцы постоянно хотят переложить на население и ЖКХ
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7264
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 26.02.21 - 13:41
#8
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Цитата:
Добринцофф:
Ну уйдут ,а кто придёт?

шымкентские и актобинские...которые в своем духе будут делиться с властью... и тогда последним вообще будет бари-бир на всё... на разрушающиеся же по весне дороги после капитального ремонта им пофиг... И все будут довольны... кроме пассажиров наверное.

Цитата:
Добринцофф:
эти горе руководители пошли с другого конца,а давайте просто урежем доходы перевозчиков

А с чего они урезали доходы то? Люди как ездили, так и ездят, как платили, так и платят... даже больше наличкой.... Просто стало чуточку прозрачней и уходит на счет, а не в карман ежедневно. Вот это и стало скорее причиной ухода водителей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7123
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 26.02.21 - 14:01
#9
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Цитата:
yudjin:
шымкентские и актобинские...которые в своем духе будут делиться с властью... и тогда последним вообще будет бари-бир на всё

Ой капитан домысел тут как тут
Чтож тогда раньше "местных" перевозчиков не слили ради шымкентских? Всё держутся за них,для чего если при приходе южан тут октроються по твоему великие возможности?)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4502
Re: «У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения...
Отправлено: 26.02.21 - 14:08
#10
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Вот ты добриницоф лично голодный и нищий ?
Я за эти годы очень даже обнищал и живу впроголодь, ипотеки выплатил, детей выучил и когда осталось жить для себя, сил не остаётся держать планку, пришлось сдать в аренду и сидеть пока арендатор кинет копейку...
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
129
Re: «У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения...
Отправлено: 26.02.21 - 14:28
#11
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Цитата:
самый умный:
Так о каком сокрытии речь? Не хотят платить нормальную зарплату, выгребают всю дневную выручку, так чему же удивляться?


Давайка котлеты отдельно мухи отдельно!Что или кто мешает платить нормальную зарплату водителям? По сути руководство автопарка из за валидаторов пошло по пути "Назло бабушке отморожу уши." и разогнали водителей?
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