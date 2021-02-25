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≡ Когда убийство - единственный способ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41005
Когда убийство - единственный способ
Отправлено: 25.02.21 - 09:37
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15 февраля жители п. Амангельды заявили, что служба отлова застрелила дротиком со спецпрепаратом принадлежащую им собаку. Через день зоозащитники предотвратили попытку убийства еще одной собаки - водитель автомобиля просто выкинул истощенного пса в кювет. Об этих случаях сообщили в соцсетях, и комментарии горожан оказались противоположными. Одни логично считают, что бродячие животные, которые объединяются в стаи, могут покусать или даже загрызть насмерть, заразить бешенством. Других категорически не устраивают способы решения этой проблемы - они считают, что в населенных пунктах или хотя бы в областном центре надо построить приют для бродяжек. Можно ли найти решение, которое устроит и тех, и других?
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
125
Re: Когда убийство - единственный способ
Отправлено: 25.02.21 - 09:37
#1
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6.На территориях индивидуальных жилых домов, частных построек, собаки содержатся на изолированной территории или на привязи, в условиях исключающих побег животного, нападения на людей или других животных. Если территория охраняется собакой, о наличии собаки на территории сообщается предупредительной табличкой на воротах при входе.
Смотри Решение маслихата Костанайской области от 31 июля 2015 года № 420 Об утверждении Правил содержания животных на территории населенных пунктов Костанайской области (с изменениями от 27.06.2016 г.)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1652
Когда убийство - единственный способ
Отправлено: 25.02.21 - 12:12
#2
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Правильно делают, что пристреливают БРОДЯЧИХ собак: если собака ваша и домашняя, то держите её на привязи и следите за этим КАЖДОДНЕВНО и КАЖДЫЙ час. И гибель этой конкретной собаки на СОВЕСТИ её хозяев, нечего сваливать СВОЙ косяк, свою безалаберность, на стрелков, ( больше маразма я не слышал)они не дураки что бы стрелять во дворе ЧАСТНОГО дома.
А, приюты, если хотите, стройте и содержите за СВОЙ счёт. Это - элементарная ПРИХОТЬ, а прихоти должны содержаться за счёт ПРИХОТИПОЛУЧАТЕЛЕЙ, а не за счёт покусанных бродячими собаками НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.

[Исправлено: ACROS, 25.02.2021 - 12:16]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1652
Re: Когда убийство - единственный способ
Отправлено: 25.02.21 - 12:23
#3
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Цитата://недалеко от базы отдыха «Золотой фазан»//

Хозяева "Золотого Фазана", влиятельные и богатые люди, и они НАВРЯД ли РАЗРЕШАТ ей построить там приют: будем там смердить и вонять и шумно от визга и лая собак. Кто же там тогда будет ОТДЫХАТЬ.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
436
Re: Когда убийство - единственный способ
Отправлено: 25.02.21 - 17:26
#4
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Вот здесь очень интересное мнение насчет того, почему плодятся собачки на улице:
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ElleR
§ ElleR
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
10.08.16
Сообщений:
75
Re: Когда убийство - единственный способ
Отправлено: 25.02.21 - 18:35
#5
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Цитата:
ACROS:
( больше маразма я не слышал)они не дураки что бы стрелять во дворе ЧАСТНОГО дома

Читаем статью полностью и внимательно,"Факт убийства во дворе был доказан, но так как рядом со службой отлова был участковый, не смогли доказать факт взлома", значит не такие умные.
Цитата:
ACROS:
А, приюты, если хотите, стройте и содержите за СВОЙ счёт

С чего бы? Бомжатники с моих налогов держат, и не спрашивают меня, хотя я не хочу их содержать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1652
Re: Когда убийство - единственный способ
Отправлено: 25.02.21 - 19:12
#6
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Цитата:
ElleR:


1) Я про собаку Джекки. И про другой случай: это всё её субъективные слова - суд верит фактам и только фактам.
2) Бомжи когда то тоже были людьми, гражданами Казахстана и бывшими налогоплательщиками, собаки вроде НИКОГДА не платили налогов и они всего лишь навсего - животные и притом опасные..
3) Любители собак, прежде чем что то требовать - хотя бы на прогулках пусть УБИРАЮТ за собой КАКАШКИ своих собак.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1357
Когда убийство - единственный способ
Отправлено: 25.02.21 - 19:27
#7
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Цитата:
за счёт ПРИХОТИПОЛУЧАТЕЛЕЙ


Это проблема всего социума и решать ее нужно всем вместе и более гуманным методом. А не убивать животных на глазах у детей. Более того, построить приюты и школьников водить туда на с ознакомительными экскурсиями в параллель с лекциями о защите животных. А еще лучше, летнюю отработку в этих приютах, вот тогда есть шанс, что вырастет поколение с правильными жизненными ценностями.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1652
Re: Когда убийство - единственный способ
Отправлено: 25.02.21 - 20:47
#8
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Цитата:
Змея Подколодная:
проблема всего социума


1) НЕТ, передо мною ТАКАЯ проблема НЕ СТОИТ(а,я - часть этого социума, так же как и тысячи и миллионы жителей села - перед которыми НЕ СТОИТ такая проблема). Это чисто их проблема - любителей собак и тех кто их , по какой то причине, БРОСАЕТ. Пусть каждый ОТВЕЧАЕТ за себя и та часть социума, которая хочет строить приюты, пусть строит и ухаживает за КЕМ ТО брошеными собаками- флаг им в руки - но за свой счёт, я только буду ЭТО приветствовать.

2) И КТО убивал на глазах детей стаи бродячих собак, которые ИНОГДА набрасываются на этих детей и кусая наносят им рваные раны, попутно заражая их бешенством ? Речь об этом ВООБЩЕ не идёт. Даже если и застрелит на глазах детей, бродячую, грязную и заразную собаку( в деревне - это в порядке вещей и детских истерик по этому поводу, я пока не наблюдал), то ЭТО только во их же блага.

3) Насчёт "..летних отработок.." - в чём я глубоко сомневаюсь и САМ лично ( отвечаю за себя лично) не пущу своих внуков ухаживать грязных, блохастых и заразных ,и брошенных собак.

4) "...правильные жизненные ценности...." - начинается с препадования детям, что: ВСЕ любители собак, на прогулках должны и ОБЯЗАНЫ носить с собой мешочки с лопаткой и убирать КАКАШКИ за своими питомцами.
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ElleR
§ ElleR
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
10.08.16
Сообщений:
75
Re: Когда убийство - единственный способ
Отправлено: 25.02.21 - 22:55
#9
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Цитата:
ACROS:
собаки вроде НИКОГДА не платили налогов и они всего лишь навсего - животные и притом опасные.

Серьезно? Ну тогда и БРОШЕННЫЕ детки в приютах и детдомах не платили налогов с рождения.
Логика :-x
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6466
Когда убийство - единственный способ
Отправлено: 25.02.21 - 23:17
#10
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Жалко зверюшек и отношение к ним. А когда то
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
441
Когда убийство - единственный способ
Отправлено: 25.02.21 - 23:21
#11
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Цитата:
ACROS:
на прогулках должны и ОБЯЗАНЫ носить с собой мешочки с лопаткой и убирать КАКАШКИ за своими питомцами

А почему только за кошками и собаками ? За коровами , телятами и лошадьми у вас в поселке убирают ?
Или вы и их бродячих отстреливаете ? Но ведь лишить меня собственности может только суд , так почему это делают стрелки вместе с участковым ?
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ElleR
§ ElleR
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
10.08.16
Сообщений:
75
Re: Когда убийство - единственный способ
Отправлено: 25.02.21 - 23:41
#12
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Цитата:
ACROS:
1) Я про собаку Джекки. И про другой случай: это всё её субъективные слова - суд верит фактам и только фактам.

А я в общем про ситуацию с убийством во дворе ЧАСТНОГО дома. Беспредел? Или норма?
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