Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11133
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 13:09
в продолжение предыдущего поста.
///Полицейские в Германии отказались прививаться от коронавируса
вакциной AstraZeneca из-за опасения побочных эффектов. По информации Berliner Zeitung, после этих распоряжений офицеры с опаской обсудили планы политиков в чатах.
Представители профессиональных ассоциаций призвали не жертвовать здоровьем полицейских
и оценивать риски вакцинации.
Некоторые из них напомнили, что эффективность препарата AstraZeneca оценивают всего в 60 процентов. Его также назвали «вакциной второго сорта».///
кстати эту астра зенека на днях зарегистрировали на Украине.
но там еще ни один человек не вакцинирован вообще.
потому что вакцин - ноль целых,ноль десятых.
никто им не дает.
[Исправлено: alex_60, 25.02.2021 - 13:12]
///Полицейские в Германии отказались прививаться от коронавируса
вакциной AstraZeneca из-за опасения побочных эффектов. По информации Berliner Zeitung, после этих распоряжений офицеры с опаской обсудили планы политиков в чатах.
Представители профессиональных ассоциаций призвали не жертвовать здоровьем полицейских
и оценивать риски вакцинации.
Некоторые из них напомнили, что эффективность препарата AstraZeneca оценивают всего в 60 процентов. Его также назвали «вакциной второго сорта».///
кстати эту астра зенека на днях зарегистрировали на Украине.
но там еще ни один человек не вакцинирован вообще.
потому что вакцин - ноль целых,ноль десятых.
никто им не дает.
[Исправлено: alex_60, 25.02.2021 - 13:12]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 13:16
Цитата:
Ну вот а для России это нонсенс)
Цитата:
Тем выбора нет
Там работа а живут они у себя в узбекистонах
Была бы Германия ближе то ездили бы в Германию)
Цитата:
В надежде на лучшую жизнь и всеже уезжают)
Цитата:
Ну да я же говорю
Россию удобнее любить издалека) лучше из Европы)
Цитата:
Ну вот и показатель
Солнцеликий и семья не скрывают лицемерно свою недвижку за это и получают
А ВладоПут чего-то боится,гнева народного наверно
elektron:
Ну я вас удивлю, здесь это уже более 50-ти лет точно
Ну я вас удивлю, здесь это уже более 50-ти лет точно
Ну вот а для России это нонсенс)
Цитата:
elektron:
Ну да, особенно узбеки и таджики, скучают безумно
Ну да, особенно узбеки и таджики, скучают безумно
Тем выбора нет
Там работа а живут они у себя в узбекистонах
Была бы Германия ближе то ездили бы в Германию)
Цитата:
elektron:
Ну сегодня, только, те к то уверен в своих силах. Или в надежде на лучшую жизнь. Она (надежда) как известно умирает последней
Ну сегодня, только, те к то уверен в своих силах. Или в надежде на лучшую жизнь. Она (надежда) как известно умирает последней
В надежде на лучшую жизнь и всеже уезжают)
Цитата:
elektron:
Да выбор действительно был, но выпала возможность, вот и покусился, на "лакомый" кусочек
Да выбор действительно был, но выпала возможность, вот и покусился, на "лакомый" кусочек
Ну да я же говорю
Россию удобнее любить издалека) лучше из Европы)
Цитата:
elektron:
Ну над семейкой солнцеликого как то умудрились
Ну над семейкой солнцеликого как то умудрились
Ну вот и показатель
Солнцеликий и семья не скрывают лицемерно свою недвижку за это и получают
А ВладоПут чего-то боится,гнева народного наверно
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1652
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 13:18
Цитата:
Привезли же в Украину из Индий, министр ездил лично, правда, вроде писали что это те индийские вакцины, от которых почему то отказались в бедной Африке. Может на цену клюнули.
alex_60:
Привезли же в Украину из Индий, министр ездил лично, правда, вроде писали что это те индийские вакцины, от которых почему то отказались в бедной Африке. Может на цену клюнули.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 15:18
Цитата:
---Это у тебя ночь в душе .
alex_60:
глубокой ночью " тихо сам с собою"
глубокой ночью " тихо сам с собою"
---Это у тебя ночь в душе .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 15:20
Цитата:
---Сам то куда уже собрался ?
alex_60:
ну в африку бы и ехал,или к папуасам,
ну в африку бы и ехал,или к папуасам,
---Сам то куда уже собрался ?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 15:24
Цитата:
----Меньше ТВ смотри - уже все расстаяло
alex_60:
где снегопады город засыпают.
где снегопады город засыпают.
----Меньше ТВ смотри - уже все расстаяло
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6463
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 21:10
Цитата:
А вы ещё ненапутешествовалась?
Я вроде лишь упомянул, что и вы в этом списке.
Гога:
---Так куда мне ехать ?
---Так куда мне ехать ?
А вы ещё ненапутешествовалась?
Я вроде лишь упомянул, что и вы в этом списке.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6463
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 21:12
Цитата:
Это больше не любовь, а скорее полит подготовка.
Стараюсь тоже объективно рассуждать.
abaika95:
Ну да я же говорю Россию удобнее любить издалека) лучше из Европы)
Ну да я же говорю Россию удобнее любить издалека) лучше из Европы)
Это больше не любовь, а скорее полит подготовка.
Стараюсь тоже объективно рассуждать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2249
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 21:22
Цитата:
Не дойдёт до него никак!
abaika95: Ввод войск в ГДР
Что-о-о? В ГДР? Ввод? А не разгром фашистов в их логове?
Когда была создана ГДР?
Вот жеж трепло!
И ещё с умным видом пытается здесь кого-то поучать...
alex_60:
оскорбляя здесь на форуме всех и вся, доказывая ложью с пеной у рта одно и тоже и с одними и теми же заготовками,и терпеливо ощущать ненависть к себе
оскорбляя здесь на форуме всех и вся, доказывая ложью с пеной у рта одно и тоже и с одними и теми же заготовками,и терпеливо ощущать ненависть к себе
Не дойдёт до него никак!
abaika95: Ввод войск в ГДР
Что-о-о? В ГДР? Ввод? А не разгром фашистов в их логове?
Когда была создана ГДР?
Вот жеж трепло!
И ещё с умным видом пытается здесь кого-то поучать...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 22:44
[/url]Цитата:
таноми52:
Что-о-о? В ГДР? Ввод? А не разгром фашистов в их логове? Когда была создана ГДР? Вот жеж трепло! И ещё с умным видом пытается здесь кого-то поучать...
Для вас лично
Для трепла
Совет
Прежде чем что-то пыхтеть
Хоть загуглите
Не будете так глупо выглядить потом
Она Ещё людей учит
Хех...)
для малограмотных Цитата:
таноми52:
Не дойдёт до него никак!
Что недойдет?
Что со мной тут постоянно пытаются спорить малограмотные люди,считающие себя экспертами и пытающиеся прыгнуть выше головы?
Да я понимаю это
И Мне плевать на ваше мнение)
Цитата:
Полит подготовка для кого?)
Для Казахстанцев сидящих тут на форуме ?)
Немец из Германии на казахстанский форум вещает о хорошей России)
Какой-то сюр
[Исправлено: abaika95, 25.02.2021 - 22:46]
таноми52:
Что-о-о? В ГДР? Ввод? А не разгром фашистов в их логове? Когда была создана ГДР? Вот жеж трепло! И ещё с умным видом пытается здесь кого-то поучать...
Для вас лично
Для трепла
Совет
Прежде чем что-то пыхтеть
Хоть загуглите
Не будете так глупо выглядить потом
Она Ещё людей учит
Хех...)
таноми52:
Не дойдёт до него никак!
Что недойдет?
Что со мной тут постоянно пытаются спорить малограмотные люди,считающие себя экспертами и пытающиеся прыгнуть выше головы?
Да я понимаю это
И Мне плевать на ваше мнение)
Цитата:
elektron:
Это больше не любовь, а скорее полит подготовка. Стараюсь тоже объективно рассуждать
Это больше не любовь, а скорее полит подготовка. Стараюсь тоже объективно рассуждать
Полит подготовка для кого?)
Для Казахстанцев сидящих тут на форуме ?)
Немец из Германии на казахстанский форум вещает о хорошей России)
Какой-то сюр
[Исправлено: abaika95, 25.02.2021 - 22:46]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1357
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 22:49
abaika95:
Цитата:
Разочарую, Абайка, у вас это не получится. Чтобы деградировать, надо сначала спрогрессировать. Так что, увы и ах. В вашем случае - безнадега)))
Цитата:
А то можно деграднуть
Разочарую, Абайка, у вас это не получится. Чтобы деградировать, надо сначала спрогрессировать. Так что, увы и ах. В вашем случае - безнадега)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 22:52
Цитата:
О ещё одна типа эксперд)
Вам команда пришла погавкать перед выходными?)
Змея Подколодная:
Разочарую, Абайка, у вас это не получится. Чтобы деградировать, надо сначала спрогрессировать. Так что, увы и ах. В вашем случае - безнадега)))
Разочарую, Абайка, у вас это не получится. Чтобы деградировать, надо сначала спрогрессировать. Так что, увы и ах. В вашем случае - безнадега)))
О ещё одна типа эксперд)
Вам команда пришла погавкать перед выходными?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6463
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 22:55
Цитата:
Да я вроде и слова про хорошо не сказал, лучше, чем где то да. Я не согласен с вашими утверждениями.
это как
abaika95:
Полит подготовка для кого?) Для Казахстанцев сидящих тут на форуме ?) Немец из Германии на казахстанский форум вещает о хорошей России)
Полит подготовка для кого?) Для Казахстанцев сидящих тут на форуме ?) Немец из Германии на казахстанский форум вещает о хорошей России)
Да я вроде и слова про хорошо не сказал, лучше, чем где то да. Я не согласен с вашими утверждениями.
это как
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6463
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 22:57
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 8
|Зарегистрированные пользователи: drakon
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать