Отправлено: - 13:16

elektron:

Ну я вас удивлю, здесь это уже более 50-ти лет точно

elektron:

Ну да, особенно узбеки и таджики, скучают безумно

elektron:

Ну сегодня, только, те к то уверен в своих силах. Или в надежде на лучшую жизнь. Она (надежда) как известно умирает последней

elektron:

Да выбор действительно был, но выпала возможность, вот и покусился, на "лакомый" кусочек

elektron:

Ну над семейкой солнцеликого как то умудрились

Цитата:Ну вот а для России это нонсенс)Цитата:Тем выбора нетТам работа а живут они у себя в узбекистонахБыла бы Германия ближе то ездили бы в Германию)Цитата:В надежде на лучшую жизнь и всеже уезжают)Цитата:Ну да я же говорюРоссию удобнее любить издалека) лучше из Европы)Цитата:Ну вот и показательСолнцеликий и семья не скрывают лицемерно свою недвижку за это и получаютА ВладоПут чего-то боится,гнева народного наверно