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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 76 из 76«1...747576
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11133
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 13:09
#1126
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в продолжение предыдущего поста.
///Полицейские в Германии отказались прививаться от коронавируса
вакциной AstraZeneca из-за опасения побочных эффектов. По информации Berliner Zeitung, после этих распоряжений офицеры с опаской обсудили планы политиков в чатах.
Представители профессиональных ассоциаций призвали не жертвовать здоровьем полицейских
и оценивать риски вакцинации.
Некоторые из них напомнили, что эффективность препарата AstraZeneca оценивают всего в 60 процентов. Его также назвали «вакциной второго сорта».///

кстати эту астра зенека на днях зарегистрировали на Украине.
но там еще ни один человек не вакцинирован вообще.
потому что вакцин - ноль целых,ноль десятых.
никто им не дает.

[Исправлено: alex_60, 25.02.2021 - 13:12]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7116
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 13:16
#1127
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Цитата:
elektron:
Ну я вас удивлю, здесь это уже более 50-ти лет точно

Ну вот а для России это нонсенс)
Цитата:
elektron:
Ну да, особенно узбеки и таджики, скучают безумно

Тем выбора нет
Там работа а живут они у себя в узбекистонах
Была бы Германия ближе то ездили бы в Германию)
Цитата:
elektron:
Ну сегодня, только, те к то уверен в своих силах. Или в надежде на лучшую жизнь. Она (надежда) как известно умирает последней

В надежде на лучшую жизнь и всеже уезжают)
Цитата:
elektron:
Да выбор действительно был, но выпала возможность, вот и покусился, на "лакомый" кусочек

Ну да я же говорю
Россию удобнее любить издалека) лучше из Европы)
Цитата:
elektron:
Ну над семейкой солнцеликого как то умудрились

Ну вот и показатель
Солнцеликий и семья не скрывают лицемерно свою недвижку за это и получают
А ВладоПут чего-то боится,гнева народного наверно
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1652
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 13:18
#1128
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Цитата:
alex_60:


Привезли же в Украину из Индий, министр ездил лично, правда, вроде писали что это те индийские вакцины, от которых почему то отказались в бедной Африке. Может на цену клюнули.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3161
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 15:18
#1129
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Цитата:
alex_60:
глубокой ночью " тихо сам с собою"

---Это у тебя ночь в душе .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3161
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 15:20
#1130
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Цитата:
alex_60:
ну в африку бы и ехал,или к папуасам,

---Сам то куда уже собрался ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3161
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 15:24
#1131
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Цитата:
alex_60:
где снегопады город засыпают.

----Меньше ТВ смотри - уже все расстаяло :lol: :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6463
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 21:10
#1132
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Цитата:
Гога:
---Так куда мне ехать ?

А вы ещё ненапутешествовалась? ;-)
Я вроде лишь упомянул, что и вы в этом списке. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6463
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 21:12
#1133
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Цитата:
abaika95:
Ну да я же говорю Россию удобнее любить издалека) лучше из Европы)

Это больше не любовь, а скорее полит подготовка.
Стараюсь тоже объективно рассуждать. ;-) :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2249
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 21:22
#1134
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Цитата:
alex_60:
оскорбляя здесь на форуме всех и вся, доказывая ложью с пеной у рта одно и тоже и с одними и теми же заготовками,и терпеливо ощущать ненависть к себе


Не дойдёт до него никак!

abaika95: Ввод войск в ГДР

Что-о-о? В ГДР? Ввод? А не разгром фашистов в их логове?
Когда была создана ГДР?
Вот жеж трепло!
И ещё с умным видом пытается здесь кого-то поучать...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7116
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 22:44
#1135
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[/url]Цитата:

таноми52:
Что-о-о? В ГДР? Ввод? А не разгром фашистов в их логове? Когда была создана ГДР? Вот жеж трепло! И ещё с умным видом пытается здесь кого-то поучать...

Для вас лично
Для трепла
Совет
Прежде чем что-то пыхтеть
Хоть загуглите
Не будете так глупо выглядить потом
Она Ещё людей учит
Хех...)
для малограмотных Цитата:

таноми52:
Не дойдёт до него никак!

Что недойдет?
Что со мной тут постоянно пытаются спорить малограмотные люди,считающие себя экспертами и пытающиеся прыгнуть выше головы?
Да я понимаю это
И Мне плевать на ваше мнение)
Цитата:
elektron:
Это больше не любовь, а скорее полит подготовка. Стараюсь тоже объективно рассуждать

Полит подготовка для кого?)
Для Казахстанцев сидящих тут на форуме ?)
Немец из Германии на казахстанский форум вещает о хорошей России)
Какой-то сюр

[Исправлено: abaika95, 25.02.2021 - 22:46]
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1357
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 22:49
#1136
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abaika95:
Цитата:
А то можно деграднуть

Разочарую, Абайка, у вас это не получится. Чтобы деградировать, надо сначала спрогрессировать. Так что, увы и ах. В вашем случае - безнадега)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7116
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 22:52
#1137
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Цитата:
Змея Подколодная:
Разочарую, Абайка, у вас это не получится. Чтобы деградировать, надо сначала спрогрессировать. Так что, увы и ах. В вашем случае - безнадега)))

О ещё одна типа эксперд)
Вам команда пришла погавкать перед выходными?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6463
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 22:55
#1138
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Цитата:
abaika95:
Полит подготовка для кого?) Для Казахстанцев сидящих тут на форуме ?) Немец из Германии на казахстанский форум вещает о хорошей России)

Да я вроде и слова про хорошо не сказал, лучше, чем где то да. Я не согласен с вашими утверждениями.
это как
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6463
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 22:57
#1139
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Цитата:
abaika95:
Какой-то сюр

:lol:
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