Прогноз на 5 дней
ясно-28°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 76% влажность
  • З, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Токаев поручил срочно подготовить закон о земле
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41005
Токаев поручил срочно подготовить закон о земле
Отправлено: 25.02.21 - 21:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Я неоднократно говорил, что казахстанская земля не может быть продана иностранцам. Слухи об этой проблеме нужно прекратить", - сказал глава государства на заседании Национального совета общественного доверия.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1652
Re: Токаев поручил срочно подготовить закон о земле
Отправлено: 25.02.21 - 21:08
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Я решил, что это нужно сделать срочно//

Как понять:"..СРОЧНО...", в этом году заканчивается срок моратория на продажу и аренду земли иностранцам, объявленного первым президентом, ОНИ что об этом подзабыли??

Что они делали все эти четыре года: бешбармачили и пели песни на Ассамблеи ??

Срочно - это значит: НАСПЕХ и ВТОРОПЯХ.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS