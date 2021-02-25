Re: Токаев поручил срочно подготовить закон о земле

Отправлено: - 21:08

Цитата://Я решил, что это нужно сделать срочно//



Как понять:"..СРОЧНО...", в этом году заканчивается срок моратория на продажу и аренду земли иностранцам, объявленного первым президентом, ОНИ что об этом подзабыли??



Что они делали все эти четыре года: бешбармачили и пели песни на Ассамблеи ??



Срочно - это значит: НАСПЕХ и ВТОРОПЯХ.