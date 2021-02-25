15 февраля жители п. Амангельды заявили, что служба отлова застрелила дротиком со спецпрепаратом принадлежащую им собаку. Через день зоозащитники предотвратили попытку убийства еще одной собаки - водитель автомобиля просто выкинул истощенного пса в кювет. Об этих случаях сообщили в соцсетях, и комментарии горожан оказались противоположными. Одни логично считают, что бродячие животные, которые объединяются в стаи, могут покусать или даже загрызть насмерть, заразить бешенством. Других категорически не устраивают способы решения этой проблемы - они считают, что в населенных пунктах или хотя бы в областном центре надо построить приют для бродяжек. Можно ли найти решение, которое устроит и тех, и других? Читать статью
6.На территориях индивидуальных жилых домов, частных построек, собаки содержатся на изолированной территории или на привязи, в условиях исключающих побег животного, нападения на людей или других животных. Если территория охраняется собакой, о наличии собаки на территории сообщается предупредительной табличкой на воротах при входе. Смотри Решение маслихата Костанайской области от 31 июля 2015 года № 420 Об утверждении Правил содержания животных на территории населенных пунктов Костанайской области (с изменениями от 27.06.2016 г.)
Правильно делают, что пристреливают БРОДЯЧИХ собак: если собака ваша и домашняя, то держите её на привязи и следите за этим КАЖДОДНЕВНО и КАЖДЫЙ час. И гибель этой конкретной собаки на СОВЕСТИ её хозяев, нечего сваливать СВОЙ косяк, свою безалаберность, на стрелков, ( больше маразма я не слышал)они не дураки что бы стрелять во дворе ЧАСТНОГО дома. А, приюты, если хотите, стройте и содержите за СВОЙ счёт. Это - элементарная ПРИХОТЬ, а прихоти должны содержаться за счёт ПРИХОТИПОЛУЧАТЕЛЕЙ, а не за счёт покусанных бродячими собаками НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.
1) Я про собаку Джекки. И про другой случай: это всё её субъективные слова - суд верит фактам и только фактам. 2) Бомжи когда то тоже были людьми, гражданами Казахстана и бывшими налогоплательщиками, собаки вроде НИКОГДА не платили налогов и они всего лишь навсего - животные и притом опасные.. 3) Любители собак, прежде чем что то требовать - хотя бы на прогулках пусть УБИРАЮТ за собой КАКАШКИ своих собак.
Это проблема всего социума и решать ее нужно всем вместе и более гуманным методом. А не убивать животных на глазах у детей. Более того, построить приюты и школьников водить туда на с ознакомительными экскурсиями в параллель с лекциями о защите животных. А еще лучше, летнюю отработку в этих приютах, вот тогда есть шанс, что вырастет поколение с правильными жизненными ценностями.
1) НЕТ, передо мною ТАКАЯ проблема НЕ СТОИТ(а,я - часть этого социума, так же как и тысячи и миллионы жителей села - перед которыми НЕ СТОИТ такая проблема). Это чисто их проблема - любителей собак и тех кто их , по какой то причине, БРОСАЕТ. Пусть каждый ОТВЕЧАЕТ за себя и та часть социума, которая хочет строить приюты, пусть строит и ухаживает за КЕМ ТО брошеными собаками- флаг им в руки - но за свой счёт, я только буду ЭТО приветствовать.
2) И КТО убивал на глазах детей стаи бродячих собак, которые ИНОГДА набрасываются на этих детей и кусая наносят им рваные раны, попутно заражая их бешенством ? Речь об этом ВООБЩЕ не идёт. Даже если и застрелит на глазах детей, бродячую, грязную и заразную собаку( в деревне - это в порядке вещей и детских истерик по этому поводу, я пока не наблюдал), то ЭТО только во их же блага.
3) Насчёт "..летних отработок.." - в чём я глубоко сомневаюсь и САМ лично ( отвечаю за себя лично) не пущу своих внуков ухаживать грязных, блохастых и заразных ,и брошенных собак.
4) "...правильные жизненные ценности...." - начинается с препадования детям, что: ВСЕ любители собак, на прогулках должны и ОБЯЗАНЫ носить с собой мешочки с лопаткой и убирать КАКАШКИ за своими питомцами.
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