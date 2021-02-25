Отправлено: - 19:36

mmxkz:

есть подобные видео с куда более печальным финалом, никогда не пойму, к чему был этот неоправданный риск от продавщицы

Цитата:Я так понял что это хозяйка магазина,а раз так то отступать некуда.Итак со всех сторон лезут то мониторинговые группы,то налоговая со своим СНТ,ЭСФ,виртульным складом и прости господи маркировкой,так ещё этот п.....а тут ножичком машет перед носом,ему ещё крупно повезло, что вообще живой оттуда выбежал.