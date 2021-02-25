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≡ Полиция Житикары ищет нарушителя, из-за которого судья оглашала приговор на фоне джунглей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41004
Полиция Житикары ищет нарушителя, из-за которого судья оглашала приговор на фоне джунглей
Отправлено: 25.02.21 - 14:40
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Разбирательство начали после оглашения приговора Арману Абилеву – бывшему начальнику колонии "Чёрный беркут". Во время судебного заседания, которое проходило онлайн через программу Skype, неизвестные установили судье Ларисе Карчинской и потерпевшему на фон картинку с джунглями.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
114
Re: Полиция Житикары ищет нарушителя, из-за которого судья...
Отправлено: 25.02.21 - 14:40
#1
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Прикололся однако....
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21228
Re: Полиция Житикары ищет нарушителя, из-за которого судья...
Отправлено: 25.02.21 - 17:20
#2
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Цыфрызацыя однако... :lol: ;-)
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1356
Re: Полиция Житикары ищет нарушителя, из-за которого судья...
Отправлено: 25.02.21 - 19:03
#3
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Цитата:
поместившим судью в джунгли нарушителем

Нормальная заставка. Красиво)
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
79
Re: Полиция Житикары ищет нарушителя, из-за которого судья...
Отправлено: 25.02.21 - 19:26
#4
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Может это намёк на то, что наше правосудие находится на очень низком уровне? Уровень банановых стран.)
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