Отправлено: - 18:35

ACROS:

( больше маразма я не слышал)они не дураки что бы стрелять во дворе ЧАСТНОГО дома



ACROS:

А, приюты, если хотите, стройте и содержите за СВОЙ счёт



Цитата:Читаем статью полностью и внимательно,"Факт убийства во дворе был доказан, но так как рядом со службой отлова был участковый, не смогли доказать факт взлома", значит не такие умные.Цитата:С чего бы? Бомжатники с моих налогов держат, и не спрашивают меня, хотя я не хочу их содержать.