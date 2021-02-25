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≡ 100 тенге вместо 80 - Как разобраться с платежами по транспортной карте?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41004
100 тенге вместо 80 - Как разобраться с платежами по транспортной карте?
Отправлено: 25.02.21 - 17:48
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Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте ввели в Костанае 9 февраля. Но претензии новой системе оплаты у горожан возникают до сих пор. «НГ» попыталась разобраться в одном из таких конфликтов.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21227
Re: 100 тенге вместо 80 - Как разобраться с платежами по...
Отправлено: 25.02.21 - 17:48
#1
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Я бы лучше, пешком - ходил... :lol: ;-)
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