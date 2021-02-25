Отправлено: - 10:03

ACROS:

Уже и не актуальны эти мониторинговые группы: пандемия пошла на спад, в связи с вакцинацией населения

ACROS:

Можно и на "тормозах" спустить это дело: пусть человек работает и даёт заработать нескольким

Цитата:Как пить дать как пить взять после или перед наурызом ужесточат карантинСейчас народу расслабиться дали простоЦитата:Тогда возникает справедливый вопрос,почему именно ей надо скостить штраф? А другим кого штрафанули почему нельзя?