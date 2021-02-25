Прогноз на 5 дней
ясно-20°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 71% влажность
  • СЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Миллион, чтобы убить мартышек
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41001
Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 09:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В середине февраля завершился первый раунд судебных разбирательств, в котором фигурировал бизнес молодого индивидуального предпринимателя Евгении Гуриной. На нее после визита в детский центр «Три мартышки» мониторинговой группы был наложен двукратно штраф, который, по словам ИП, ее разоряет.
Читать статью

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
734
Re: Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 09:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такая она, реальная забота о малом бизнесе. Понятно, нарушил- отвечай, но есть же разумные пределы, ну 200-300 тыс, но не миллионами же разорять!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1649
Re: Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 09:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже и не актуальны эти мониторинговые группы: пандемия пошла на спад, в связи с вакцинацией населения и самое главное: - с падением спекулятивно-панического психоза. Можно и на "тормозах" спустить это дело: пусть человек работает и даёт заработать нескольким, чем толкаться в очереди по безработице и получать нищебродские пособия.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7114
Re: Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 10:03
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Уже и не актуальны эти мониторинговые группы: пандемия пошла на спад, в связи с вакцинацией населения

Как пить дать как пить взять после или перед наурызом ужесточат карантин
Сейчас народу расслабиться дали просто
Цитата:
ACROS:
Можно и на "тормозах" спустить это дело: пусть человек работает и даёт заработать нескольким

Тогда возникает справедливый вопрос,почему именно ей надо скостить штраф? А другим кого штрафанули почему нельзя?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1649
Re: Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 10:18
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
А другим кого штрафанули почему нельзя?


Только из-за того ей повезло ( знакома со спецкором или приятели или ещё что то в таком роде, и так далее) , потому что ОНА попала в СМИ (как принято у нас- казахские суды НЕ работают по ПРОЦЕДЕНТНОМУ праву).
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1649
Re: Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 13:23
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вам отвечал.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4501
Re: Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 14:23
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слов нет. Я же говорю у наших чиновников ничего человечного не осталось, они как роботы-зомби, а то что девушке навешали неподьемный штраф, то что дети останутся без присмотра, то что создавалось с любовью и заботой будет уничтожено. Что за люди, далеко пойдете
Профайл Посетить вебсайт
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
66
Re: Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 14:50
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
яйцеголовые руководители и тупые исполнители подчиненные. К каждой проблеме можно подойти индивидуально, вдумчиво. А тут шашкой машут налево и направо. А что будет завтра? такими варварскими методами все можно похоронить. Образование уже не то чем мы раньше гордились, медицина тоже в ауте. Промышленности нет, дошкольников добьют и амба. А потом удивляемся отчего молодежь после школы покидает эту страну? Нет тут перспектив для нее вот и уезжают. А яйцеголовым все по барабану.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
20
Re: Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 15:25
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну так "поругали" же за то, что денег мало со штрафов собрали, вот и взялись конкретно, несмотря на то, кто, что и как - штраф и все. Но вот с учетом того, что мониторинговая группа ничего в первый день не предъявила - заставить их и платить, как минимум за второй день.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21224
Re: Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 16:32
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
казахские суды НЕ работают по ПРОЦЕДЕНТНОМУ праву).

А они, суды, ваще - работают?... :-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS