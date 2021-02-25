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Миллион, чтобы убить мартышек
Миллион, чтобы убить мартышек
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41001
Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 09:05
В середине февраля завершился первый раунд судебных разбирательств, в котором фигурировал бизнес молодого индивидуального предпринимателя Евгении Гуриной. На нее после визита в детский центр «Три мартышки» мониторинговой группы был наложен двукратно штраф, который, по словам ИП, ее разоряет.
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 734
Re: Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 09:05
Вот такая она, реальная забота о малом бизнесе. Понятно, нарушил- отвечай, но есть же разумные пределы, ну 200-300 тыс, но не миллионами же разорять!
Re: Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 09:35
Уже и не актуальны эти мониторинговые группы: пандемия пошла на спад, в связи с вакцинацией населения и самое главное: - с падением спекулятивно-панического психоза. Можно и на "тормозах" спустить это дело: пусть человек работает и даёт заработать нескольким, чем толкаться в очереди по безработице и получать нищебродские пособия.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7114
Re: Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 10:03
Цитата:
Как пить дать как пить взять после или перед наурызом ужесточат карантин
Сейчас народу расслабиться дали просто
Цитата:
Тогда возникает справедливый вопрос,почему именно ей надо скостить штраф? А другим кого штрафанули почему нельзя?
ACROS:
Уже и не актуальны эти мониторинговые группы: пандемия пошла на спад, в связи с вакцинацией населения
Уже и не актуальны эти мониторинговые группы: пандемия пошла на спад, в связи с вакцинацией населения
Как пить дать как пить взять после или перед наурызом ужесточат карантин
Сейчас народу расслабиться дали просто
Цитата:
ACROS:
Можно и на "тормозах" спустить это дело: пусть человек работает и даёт заработать нескольким
Можно и на "тормозах" спустить это дело: пусть человек работает и даёт заработать нескольким
Тогда возникает справедливый вопрос,почему именно ей надо скостить штраф? А другим кого штрафанули почему нельзя?
Re: Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 10:18
Цитата:
Только из-за того ей повезло ( знакома со спецкором или приятели или ещё что то в таком роде, и так далее) , потому что ОНА попала в СМИ (как принято у нас- казахские суды НЕ работают по ПРОЦЕДЕНТНОМУ праву).
Дантист:
А другим кого штрафанули почему нельзя?
А другим кого штрафанули почему нельзя?
Только из-за того ей повезло ( знакома со спецкором или приятели или ещё что то в таком роде, и так далее) , потому что ОНА попала в СМИ (как принято у нас- казахские суды НЕ работают по ПРОЦЕДЕНТНОМУ праву).
Re: Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 13:23
Цитата:
Вам отвечал.
abaika95:
Вам отвечал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4501
Re: Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 14:23
Слов нет. Я же говорю у наших чиновников ничего человечного не осталось, они как роботы-зомби, а то что девушке навешали неподьемный штраф, то что дети останутся без присмотра, то что создавалось с любовью и заботой будет уничтожено. Что за люди, далеко пойдете
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 66
Re: Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 14:50
яйцеголовые руководители и тупые исполнители подчиненные. К каждой проблеме можно подойти индивидуально, вдумчиво. А тут шашкой машут налево и направо. А что будет завтра? такими варварскими методами все можно похоронить. Образование уже не то чем мы раньше гордились, медицина тоже в ауте. Промышленности нет, дошкольников добьют и амба. А потом удивляемся отчего молодежь после школы покидает эту страну? Нет тут перспектив для нее вот и уезжают. А яйцеголовым все по барабану.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 20
Re: Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 15:25
ну так "поругали" же за то, что денег мало со штрафов собрали, вот и взялись конкретно, несмотря на то, кто, что и как - штраф и все. Но вот с учетом того, что мониторинговая группа ничего в первый день не предъявила - заставить их и платить, как минимум за второй день.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21224
Re: Миллион, чтобы убить мартышек
Отправлено: 25.02.21 - 16:32
Цитата:
А они, суды, ваще - работают?...
ACROS:
казахские суды НЕ работают по ПРОЦЕДЕНТНОМУ праву).
казахские суды НЕ работают по ПРОЦЕДЕНТНОМУ праву).
А они, суды, ваще - работают?...
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