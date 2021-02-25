Re: Георгий ГОВОРОВ: Не бойтесь говорить!

Отправлено: - 11:52

Мне понравилось интервью Саакошвиле, где он пояснил каким образом он поставил стратегию развития уровня управленцев. Всего-то ввёл конкурсную основу, где люди с интеллектом пошли во власть, притом никаких родственников не проталкивали. Спрашивается, что в РК нужно чтобы этих овощей (или сорняк) повыдёргивать с грядки и посадить то, от чего будет толк? Или каки образом это можно реализовать, чтобы разбить этот непорочный круг родственников во всех вертикалях власти. Мне кажется ничего никогда не изменится, пока выборы не станут действительно прозрачными, пока не сядет в кресло идейный управленец и не начнёт наводить порядок, а не вот эти все потуги, которые уже даже школьнику не интересны. А значит это неосуществимо.