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≡ На процессе по делу о смертельном ДТП на рудненской трассе допросили эксперта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41001
На процессе по делу о смертельном ДТП на рудненской трассе допросили эксперта
Отправлено: 24.02.21 - 17:49
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Свои выводы эксперт Ермек ЖАКУПОВ сделал без просмотра видеозаписей с места ДТП. Вместо них использовались копии документов из материалов следствия по ДТП и протокола осмотра места аварии.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
440
Re: На процессе по делу о смертельном ДТП на рудненской трассе...
Отправлено: 24.02.21 - 17:49
#1
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Судья с ИМ ? согласился.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2222
На процессе по делу о смертельном ДТП на рудненской трассе допросили эксперта
Отправлено: 24.02.21 - 18:31
#2
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Профайл
ТанькО
§ ТанькО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.10
Сообщений:
174
На процессе по делу о смертельном ДТП на рудненской трассе допросили эксперта
Отправлено: 25.02.21 - 07:50
#3
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Этот эксперт напрямую связан с полицией, в деле О ДТП нашей мамы, были такие же нелепые выводы, и невнятные ответы, которые ставили под сомнение все ДТП. Я считаю что данный эксперт пишет только то, о чем его просит полиция.

[Исправлено: ТанькО, 25.02.2021 - 07:51]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11133
На процессе по делу о смертельном ДТП на рудненской трассе допросили эксперта
Отправлено: 25.02.21 - 09:33
#4
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///подтверждается ответами следователя, не доверять которому у эксперта «не было оснований».//

не дай бог кому столкнулся с подобным,
там связка- следователь -эксперт что хотят ,то и творят.
а что они творят ,словами описать трудно.
пришлось с этим иметь дело, там беспредел полный.
и полнейшая безнаказанность.

[Исправлено: alex_60, 25.02.2021 - 09:35]
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
440
На процессе по делу о смертельном ДТП на рудненской трассе допросили эксперта
Отправлено: 25.02.21 - 10:12
#5
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А была ли необходимость лететь с такой скоростью ?
Движение с нормальной скоростью не угрожало бы окружающим и ничего больше. Ведь не в больницу пострадавшего везли и не инкассаторов защищать спешили. Продемонстрировали свою крутость и безнаказанность
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1262
Re: На процессе по делу о смертельном ДТП на рудненской трассе...
Отправлено: 25.02.21 - 13:12
#6
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Цитата:
Я:

Так ранее же писали, что они ехали на обед, а тут поступила команда ехать на оформление ДТП. Вот и полетели, а то беш остынет.
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