Отправлено: - 12:15

Козлов я:

У меня одного так или у всех - иногда нажимаю на какую-нибудь ветку и НИЧЕГО... Не реагирует совершенно. Приходится выходить из сайта и снова заходить. В чем дело?

Цитата:Эта проблема появилась после добавления на сайт автоматических объявлений гугла. К сожалению, пока решить этот вопрос не удалось.Отключить не предлагайте - редакции надо на что-то житьА после введения мобильной верстки сайта стандартные блоки рекламы практически не показываются, дохода не приносят. А просмотров с мобильных устройств у нас 70%.Понять и простить