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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
269
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.02.21 - 12:15
#3171
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Цитата:
Козлов я:
У меня одного так или у всех - иногда нажимаю на какую-нибудь ветку и НИЧЕГО... Не реагирует совершенно. Приходится выходить из сайта и снова заходить. В чем дело?


Эта проблема появилась после добавления на сайт автоматических объявлений гугла. К сожалению, пока решить этот вопрос не удалось.

Отключить не предлагайте - редакции надо на что-то жить :-) А после введения мобильной верстки сайта стандартные блоки рекламы практически не показываются, дохода не приносят. А просмотров с мобильных устройств у нас 70%.

Понять и простить :-)
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