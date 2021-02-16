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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3158
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.02.21 - 19:32
#3161
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Цитата:
Victor Yang:
Пора ему Только чтение дават

----Я таки понял , репрессий не будет ??
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3158
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.02.21 - 19:34
#3162
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Цитата:
Гога:
2.3.3. Под двумя и более никами (двойная регистрация)---А как вы можете это определить ?

-----А что таки будет ответ на этот вопрос ??
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
440
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.02.21 - 16:06
#3163
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Цитата:
ACROS:
Про какую справку

Вот этим я и интересуюсь. Справку требуют предоставить сельских медиков в райбольницу , чтобы их привили.
Хотелось бы услышать достоверную информацию , чтоб избежать лишних трат . Вакцинация то массовая и бесплотная . Хочется знать, что для этого нужно

[Исправлено: Я, 17.02.2021 - 16:07]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11130
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.02.21 - 16:13
#3164
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quote]Гога: -Я таки понял , репрессий не будет ?? Цитата:
Гога: -----А что таки будет ответ на этот вопрос ??
нет, поуехавшим ответа не дают.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10081
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.02.21 - 16:30
#3165
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Если не сложно. Потом раскажите нам чем все закончилось, В текущем номере. Рубрика есть "что бы иммунитет был колективным". Там написано кто бесплатно должен проходить вакцинацию . Ок?Цитата:
Я:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3158
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.02.21 - 17:36
#3166
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Цитата:
alex_60:
ответа не дают.

----Так ты уже за редакцию отвечаешь ? Пресс-секретарем , небось , взяли - на полставки ?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2220
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.02.21 - 10:09
#3167
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Ау, редакция! №3136 - без изменений.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
660
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.02.21 - 12:02
#3168
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Цитата:
Гога:
-----А что таки будет ответ на этот вопрос ??

Ответил в личном сообщении.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
660
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.02.21 - 12:05
#3169
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Цитата:
Я:
Вот этим я и интересуюсь. Справку требуют предоставить сельских медиков в райбольницу , чтобы их привили. Хотелось бы услышать достоверную информацию , чтоб избежать лишних трат . Вакцинация то массовая и бесплотная . Хочется знать, что для этого нужно


Можете пояснить, где именно требуют? Сделаем запрос в облздрав.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
660
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.02.21 - 12:06
#3170
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Цитата:
Гога:
----Я таки понял , репрессий не будет ??

Решения принимаются в соответствии с правилами сайта. В данном случае решение принято.
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