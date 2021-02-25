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Георгий ГОВОРОВ: Не бойтесь говорить!
Георгий ГОВОРОВ: Не бойтесь говорить!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41000
Георгий ГОВОРОВ: Не бойтесь говорить!
Отправлено: 25.02.21 - 10:14
Пандемия явно увеличила нежелание чиновников брать на себя ответственность. Тем более что коронавирус стал универсальной причиной для отказа от встречи с журналистом. Такое вот слышащее государство, которое готово говорить с нашими читателями в лучшем случае только через письменный запрос. И то не всегда по существу вопроса.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4500
Re: Георгий ГОВОРОВ: Не бойтесь говорить!
Отправлено: 25.02.21 - 10:14
В местных соцсетях Рудного обсуждают отчёт нового Акима, где последний на одном дыхании рассказал как провели в прошлом году около четыреста пятьдесят спортивных мероприятий с участием населения в количестве двадцать семь тысяч спортсменов потратив на это 93 ляма на тренеров, а 25 лямов на аренду помещении. Местные активисты потребовали конкретики, как это среди пандемии и карантина могло случиться, для чего на передовую отправилась заместитель акима и грудью встала защищать отчет своего протеже. Самое интересное у населения вопросов возникло ещё больше, кого бросят на амбразуру в этот раз только гадаем...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1644
Re: Георгий ГОВОРОВ: Не бойтесь говорить!
Отправлено: 25.02.21 - 10:32
Цитата://для большинства жителей почти незаметно//
Так называемые "отчёты" акимов перед населением - АНОХРОНИЗМ времени , неудачно скопированные с отчётно-выборных парт.конференции Кустанайского обкома партии КП Казахстана.
Во первых: как может не назначаемый служащий отчитываться перед тем кто его НЕ НАЗНАЧАЕТ и НЕ ПЛАТИТ зар.плату??
Во вторых, после пандемийных-скоротечных отчётов акимов в режиме "онлайн" с явно "заготовленными" вопросами и ответами , бульварно-обывательский ИНТЕРЕС населения к ним РЕЗКО упадёт.
Надо власти ИСКАТЬ что то новенькое в формате работы и общения с населением. Хотя бы использовать те же соц.сети - надо больше там работать: там больше искренности и реальности.
Так называемые "отчёты" акимов перед населением - АНОХРОНИЗМ времени , неудачно скопированные с отчётно-выборных парт.конференции Кустанайского обкома партии КП Казахстана.
Во первых: как может не назначаемый служащий отчитываться перед тем кто его НЕ НАЗНАЧАЕТ и НЕ ПЛАТИТ зар.плату??
Во вторых, после пандемийных-скоротечных отчётов акимов в режиме "онлайн" с явно "заготовленными" вопросами и ответами , бульварно-обывательский ИНТЕРЕС населения к ним РЕЗКО упадёт.
Надо власти ИСКАТЬ что то новенькое в формате работы и общения с населением. Хотя бы использовать те же соц.сети - надо больше там работать: там больше искренности и реальности.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 65
Re: Георгий ГОВОРОВ: Не бойтесь говорить!
Отправлено: 25.02.21 - 10:45
хорошая статья
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2220
Re: Георгий ГОВОРОВ: Не бойтесь говорить!
Отправлено: 25.02.21 - 10:53
Цитата:
Цитата:
Мне кажется, ГГ немного лукавит. Ведь редакция НГ иногда ведет себя аналогично. Сколько неотвеченных вопросов повисло в рубрике "Вопросы к редакции"? Причем висят неделями. Сколько обещаний прозвучало, что займутся сайтом и разберутся с "висячеством"? Сколько было обещаний, что сайт модернизируют и внесут новые функции типа "лайков" и т.п.? И в ответ - тишина...
ответ пообещали предоставить позднее. Прошла неделя, ждем.
Цитата:
Напрямую спросил об этом акима города, а в ответ - тишина.
Мне кажется, ГГ немного лукавит. Ведь редакция НГ иногда ведет себя аналогично. Сколько неотвеченных вопросов повисло в рубрике "Вопросы к редакции"? Причем висят неделями. Сколько обещаний прозвучало, что займутся сайтом и разберутся с "висячеством"? Сколько было обещаний, что сайт модернизируют и внесут новые функции типа "лайков" и т.п.? И в ответ - тишина...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 502
Re: Георгий ГОВОРОВ: Не бойтесь говорить!
Отправлено: 25.02.21 - 11:52
Мне понравилось интервью Саакошвиле, где он пояснил каким образом он поставил стратегию развития уровня управленцев. Всего-то ввёл конкурсную основу, где люди с интеллектом пошли во власть, притом никаких родственников не проталкивали. Спрашивается, что в РК нужно чтобы этих овощей (или сорняк) повыдёргивать с грядки и посадить то, от чего будет толк? Или каки образом это можно реализовать, чтобы разбить этот непорочный круг родственников во всех вертикалях власти. Мне кажется ничего никогда не изменится, пока выборы не станут действительно прозрачными, пока не сядет в кресло идейный управленец и не начнёт наводить порядок, а не вот эти все потуги, которые уже даже школьнику не интересны. А значит это неосуществимо.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 660
Re: Георгий ГОВОРОВ: Не бойтесь говорить!
Отправлено: 25.02.21 - 12:16
Цитата:
Признаю - отвечаем не сразу. Бывает, что из-за загруженности не захожу в ветку Вопросы редакции. Если вы видите, что вопрос без ответа - напишите мне в личку, всегда увижу и отвечу.
По реконструкции сайта - планы есть и постепенно реализуются. Но на серьезные перемены нужны время и деньги.
И всё же - не путайте редакцию частного СМИ и госорганы, которые работают на деньги налогоплательщиков.
Козлов я:
Ведь редакция НГ иногда ведет себя аналогично.
Ведь редакция НГ иногда ведет себя аналогично.
Признаю - отвечаем не сразу. Бывает, что из-за загруженности не захожу в ветку Вопросы редакции. Если вы видите, что вопрос без ответа - напишите мне в личку, всегда увижу и отвечу.
По реконструкции сайта - планы есть и постепенно реализуются. Но на серьезные перемены нужны время и деньги.
И всё же - не путайте редакцию частного СМИ и госорганы, которые работают на деньги налогоплательщиков.
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