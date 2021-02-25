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≡ «Позвольте с вами не согласиться...»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41000
«Позвольте с вами не согласиться...»
Отправлено: 25.02.21 - 01:38
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Куандык ИСПЕРГЕНОВ был назначен акимом Рудного 5 октября 2020 года на фоне непрекращающихся коррупционных скандалов, связанных с командой предыдущего градоначальника. Прошло почти 5 месяцев. Новый аким успел запомниться борьбой за чистоту города и суперкоротким отчетом перед населением. «НГ» удалось пусть не лично, но письменно задать Куандыку Хайдаровичу несколько вопросов. В эксклюзивном интервью аким рассказал о новых проектах, старых проблемах и текущей бытности.


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3158
Re: «Позвольте с вами не согласиться...»
Отправлено: 25.02.21 - 01:38
#1
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'Код:
' 
----А что , без идеологии тут никак ?


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abaika95


§ abaika95







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Казахстан,Костанай
Регистрация: 
05.03.19
Сообщений: 
7113








  Re: «Позвольте с вами не согласиться...»


Отправлено: 25.02.21 - 10:05


#2 




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Цитата:
Гога:
--А что , без идеологии тут никак ?

Никак иначе сожрут свои же 
У вас идеология скреп и вставания с колен 
У китайцев коммунизм 
У турок создание Турана


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A


* ACROS







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
16.11.19
Сообщений: 
1644








  Re: «Позвольте с вами не согласиться...»


Отправлено: 25.02.21 - 10:38


#3 




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Цитата:
Гога:
Никак иначе сожрут свои же


  А, у нас какая - к чему мы идём: при коммунистах мы шли - к построению БЕКЛАССОВОГО общества - КОММУНИЗМУ. Какая конечная цель нашей идеологии, к какому обществу мы идём??


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A


* ACROS







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
16.11.19
Сообщений: 
1644








  Re: «Позвольте с вами не согласиться...»


Отправлено: 25.02.21 - 10:52


#4 




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Цитата:
ACROS:


  Это вам я адресовал


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abaika95


§ abaika95







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Казахстан,Костанай
Регистрация: 
05.03.19
Сообщений: 
7113








  «Позвольте с вами не согласиться...»


Отправлено: 25.02.21 - 11:00


#5 




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Цитата:
ACROS:
А, у нас какая - к чему мы идём: при коммунистах мы шли - к построению БЕКЛАССОВОГО общества - КОММУНИЗМУ. Какая конечная цель нашей идеологии, к какому обществу мы идём??

У нас в начале 2000ых была идеология 2030 и построения многонациональной,мирной страны а-ля глобалисткий Сингапур
К середине нулевых началась идеология культа личности первого президента а-ля кемалисткая Турция с ее реформами в сфере алфавита и европеизации 
С середины 10ых началась какая-то квазиэрзац гумилевская идея почитания степной истории с вышедшей статьей рухани жангыру 
Но сейчас и ее забросили 
Токаев смотрю активно начал делать ставку на нац-патриотизм что при нашей сильно вертикальной бюрократической системе чревато последствиями
Будем посмотреть что будет дальше


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A


* ACROS







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
16.11.19
Сообщений: 
1644








  Re: «Позвольте с вами не согласиться...»


Отправлено: 25.02.21 - 11:12


#6 




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Цитата:
abaika95:
Токаев смотрю активно


  Мне наоборот, кажется, что он НИЧЕГО не делает, да и предпосылок к тому о чём вы говорите , обьективно и субьективно у НЕГО нет:
 
 у него русскоязычная , была,  жена; 
 он всю жизнь вращался в русскоязычном и оторванном от казахской реальности  мире;
 у него сформированное русскоязычное мировозрение и духовность;
 и в 65 лет менять свой менталитет и свой образ жизни и свои мысли  - НЕРЕАЛЬНО и НЕВОЗМОЖНО.


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abaika95


§ abaika95







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Казахстан,Костанай
Регистрация: 
05.03.19
Сообщений: 
7113








  «Позвольте с вами не согласиться...»


Отправлено: 25.02.21 - 11:22


#7 




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Цитата:
ACROS:
Мне наоборот, кажется, что он НИЧЕГО не делает, да и предпосылок к тому о чём вы говорите , обьективно и субьективно у НЕГО нет:

Предпосылки как раз есть 
При приходе его в президенты со всех сторон начали раздаваться голоса что Токаев пророссийский президент,жена русская и.т.д. вот поэтому ему кровь из носу точнее его политтехнологам надо сделать из него "Казахского" президента,его личные убеждения уже никому не нужны,свита делает короля,вот свита и ваяет из него нацпатриота 
И последняя его статья явно указывает что сейчас будет упор на нацпатов


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