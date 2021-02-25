Отправлено: - 11:00

ACROS:

А, у нас какая - к чему мы идём: при коммунистах мы шли - к построению БЕКЛАССОВОГО общества - КОММУНИЗМУ. Какая конечная цель нашей идеологии, к какому обществу мы идём??

Цитата:У нас в начале 2000ых была идеология 2030 и построения многонациональной,мирной страны а-ля глобалисткий СингапурК середине нулевых началась идеология культа личности первого президента а-ля кемалисткая Турция с ее реформами в сфере алфавита и европеизацииС середины 10ых началась какая-то квазиэрзац гумилевская идея почитания степной истории с вышедшей статьей рухани жангыруНо сейчас и ее забросилиТокаев смотрю активно начал делать ставку на нац-патриотизм что при нашей сильно вертикальной бюрократической системе чревато последствиямиБудем посмотреть что будет дальше