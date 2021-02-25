Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Позвольте с вами не согласиться...»
«Позвольте с вами не согласиться...»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41000
«Позвольте с вами не согласиться...»
Отправлено: 25.02.21 - 01:38
Куандык ИСПЕРГЕНОВ был назначен акимом Рудного 5 октября 2020 года на фоне непрекращающихся коррупционных скандалов, связанных с командой предыдущего градоначальника. Прошло почти 5 месяцев. Новый аким успел запомниться борьбой за чистоту города и суперкоротким отчетом перед населением. «НГ» удалось пусть не лично, но письменно задать Куандыку Хайдаровичу несколько вопросов. В эксклюзивном интервью аким рассказал о новых проектах, старых проблемах и текущей бытности.
Читать статью
Читать статью
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3158
Re: «Позвольте с вами не согласиться...»
Отправлено: 25.02.21 - 01:38
'Код:
----А что , без идеологии тут никак ?
'
----А что , без идеологии тут никак ?
Re: «Позвольте с вами не согласиться...»
Отправлено: 25.02.21 - 10:05
Цитата:
Никак иначе сожрут свои же
У вас идеология скреп и вставания с колен
У китайцев коммунизм
У турок создание Турана
Гога:
--А что , без идеологии тут никак ?
--А что , без идеологии тут никак ?
Никак иначе сожрут свои же
У вас идеология скреп и вставания с колен
У китайцев коммунизм
У турок создание Турана
Re: «Позвольте с вами не согласиться...»
Отправлено: 25.02.21 - 10:38
Цитата:
А, у нас какая - к чему мы идём: при коммунистах мы шли - к построению БЕКЛАССОВОГО общества - КОММУНИЗМУ. Какая конечная цель нашей идеологии, к какому обществу мы идём??
Гога:
Никак иначе сожрут свои же
Никак иначе сожрут свои же
А, у нас какая - к чему мы идём: при коммунистах мы шли - к построению БЕКЛАССОВОГО общества - КОММУНИЗМУ. Какая конечная цель нашей идеологии, к какому обществу мы идём??
Re: «Позвольте с вами не согласиться...»
Отправлено: 25.02.21 - 10:52
Цитата:
Это вам я адресовал
ACROS:
Это вам я адресовал
«Позвольте с вами не согласиться...»
Отправлено: 25.02.21 - 11:00
Цитата:
У нас в начале 2000ых была идеология 2030 и построения многонациональной,мирной страны а-ля глобалисткий Сингапур
К середине нулевых началась идеология культа личности первого президента а-ля кемалисткая Турция с ее реформами в сфере алфавита и европеизации
С середины 10ых началась какая-то квазиэрзац гумилевская идея почитания степной истории с вышедшей статьей рухани жангыру
Но сейчас и ее забросили
Токаев смотрю активно начал делать ставку на нац-патриотизм что при нашей сильно вертикальной бюрократической системе чревато последствиями
Будем посмотреть что будет дальше
ACROS:
А, у нас какая - к чему мы идём: при коммунистах мы шли - к построению БЕКЛАССОВОГО общества - КОММУНИЗМУ. Какая конечная цель нашей идеологии, к какому обществу мы идём??
А, у нас какая - к чему мы идём: при коммунистах мы шли - к построению БЕКЛАССОВОГО общества - КОММУНИЗМУ. Какая конечная цель нашей идеологии, к какому обществу мы идём??
У нас в начале 2000ых была идеология 2030 и построения многонациональной,мирной страны а-ля глобалисткий Сингапур
К середине нулевых началась идеология культа личности первого президента а-ля кемалисткая Турция с ее реформами в сфере алфавита и европеизации
С середины 10ых началась какая-то квазиэрзац гумилевская идея почитания степной истории с вышедшей статьей рухани жангыру
Но сейчас и ее забросили
Токаев смотрю активно начал делать ставку на нац-патриотизм что при нашей сильно вертикальной бюрократической системе чревато последствиями
Будем посмотреть что будет дальше
Re: «Позвольте с вами не согласиться...»
Отправлено: 25.02.21 - 11:12
Цитата:
Мне наоборот, кажется, что он НИЧЕГО не делает, да и предпосылок к тому о чём вы говорите , обьективно и субьективно у НЕГО нет:
у него русскоязычная , была, жена;
он всю жизнь вращался в русскоязычном и оторванном от казахской реальности мире;
у него сформированное русскоязычное мировозрение и духовность;
и в 65 лет менять свой менталитет и свой образ жизни и свои мысли - НЕРЕАЛЬНО и НЕВОЗМОЖНО.
abaika95:
Токаев смотрю активно
Токаев смотрю активно
Мне наоборот, кажется, что он НИЧЕГО не делает, да и предпосылок к тому о чём вы говорите , обьективно и субьективно у НЕГО нет:
у него русскоязычная , была, жена;
он всю жизнь вращался в русскоязычном и оторванном от казахской реальности мире;
у него сформированное русскоязычное мировозрение и духовность;
и в 65 лет менять свой менталитет и свой образ жизни и свои мысли - НЕРЕАЛЬНО и НЕВОЗМОЖНО.
«Позвольте с вами не согласиться...»
Отправлено: 25.02.21 - 11:22
Цитата:
Предпосылки как раз есть
При приходе его в президенты со всех сторон начали раздаваться голоса что Токаев пророссийский президент,жена русская и.т.д. вот поэтому ему кровь из носу точнее его политтехнологам надо сделать из него "Казахского" президента,его личные убеждения уже никому не нужны,свита делает короля,вот свита и ваяет из него нацпатриота
И последняя его статья явно указывает что сейчас будет упор на нацпатов
ACROS:
Мне наоборот, кажется, что он НИЧЕГО не делает, да и предпосылок к тому о чём вы говорите , обьективно и субьективно у НЕГО нет:
Мне наоборот, кажется, что он НИЧЕГО не делает, да и предпосылок к тому о чём вы говорите , обьективно и субьективно у НЕГО нет:
Предпосылки как раз есть
При приходе его в президенты со всех сторон начали раздаваться голоса что Токаев пророссийский президент,жена русская и.т.д. вот поэтому ему кровь из носу точнее его политтехнологам надо сделать из него "Казахского" президента,его личные убеждения уже никому не нужны,свита делает короля,вот свита и ваяет из него нацпатриота
И последняя его статья явно указывает что сейчас будет упор на нацпатов
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 81, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 80
|Зарегистрированные пользователи: ACROS
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать