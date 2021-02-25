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≡ Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41000
Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в Костанайской области
Отправлено: 25.02.21 - 11:02
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В Житикаре продавец магазина оказала сопротивление и не позволила вооруженному мужчине совершить ограбление торговой точки.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1644
Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в Костанайской области
Отправлено: 25.02.21 - 11:02
#1
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Хозяин по умственному развитию и по рассуждению, не далеко ушёл от грабителя, как минимум - он такой же как называет грабителя: если бы она закрыла дверь, то между ними завязалась бы потасовка и стеллажи с товаром упали бы и товар и ЕГО имущество бы повредилось и ему нанесли бы имущественный вред и хозяин ТРЕНДЕЛ бы на неё за порчу имущества. Да и грабитель мог бы ей НАНЕСТИ ножевое ранение.
Хозяину не БУРЧАТЬ надо, а НАГРАДИТЬ продавщицу.

[Исправлено: ACROS, 25.02.2021 - 11:30]
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Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
19
Re: Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в...
Отправлено: 25.02.21 - 11:17
#2
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так он продавщицу мамой назвал.
а бушлат у него с эмблемой "Костанайские минералы"
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1644
Бесстрашная продавщица отбилась от грабителя с ножом в Костанайской области
Отправлено: 25.02.21 - 12:00
#3
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Цитата:
Начальник:
Костанайские минералы"


В Джетыгаре это градообразующее предприятие: там каждый второй в этом бушлате ходит.

[Исправлено: ACROS, 25.02.2021 - 12:01]
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