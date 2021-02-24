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≡ Увеличить вдвое минимальные пенсии и зарплаты предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40995
Увеличить вдвое минимальные пенсии и зарплаты предложили в Казахстане
Отправлено: 24.02.21 - 19:37
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В своем обращении мажилисмен отметил, что пандемия коронавируса усилила кризис в казахстанской экономике и еще больше обратила внимание на низкие зарплаты, пенсии, пособия и выплаты.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7109
Re: Увеличить вдвое минимальные пенсии и зарплаты предложили в...
Отправлено: 24.02.21 - 19:37
#1
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Цитата:
Депутаты фракции Народной партии Казахстана предлагают:

Как всегда недокоммунисты популизмом занимаются)
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
109
Re: Увеличить вдвое минимальные пенсии и зарплаты предложили в...
Отправлено: 24.02.21 - 23:15
#2
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Цитата:
abaika95:
Как всегда недокоммунисты популизмом занимаются)

Это точно. Можно конечно увеличит мин зарплаты в 2 раза, но приведет к тому что и остальные тоже увеличат, а это затем увеличение цен на все. В итоге инфляция сожрет все, в том числе и накопления и пенсионные.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7109
Re: Увеличить вдвое минимальные пенсии и зарплаты предложили в...
Отправлено: 25.02.21 - 00:11
#3
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Цитата:
Janus:
Это точно. Можно конечно увеличит мин зарплаты в 2 раза, но приведет к тому

Да даже не в плане результатов это популизм
Просто недокоммунисты постоянно любят вопросы поднимать которые явно никто не решит и они темболее
Но чисто из популизима надо что-то говорить вот и несут
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1809
Re: Увеличить вдвое минимальные пенсии и зарплаты предложили в...
Отправлено: 25.02.21 - 00:43
#4
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Увеличатся ставки налогов для мелкого бизнеса, выплаты по соц и мед страхованию, кратно. Штрафы и все пошлины.
Повальное Шариковское "взять и всё поделить" приведёт к окончательному краху вшатанную кризисом экономику. И социальному взрыву.
Государство даже если (знающие ситуацию изнутри подтвердят, что это просто сейчас немыслимо) изыщет средства для этого поднятия, бизнес не сможет себе позволить шагнуть следом, не взвинтив кратно цены на товары и услуги. Никаким оборотом этого не перешибёшь!
А потому пусть Швондеры лучше помолчат.
Ратуйте за назначение спецпособий. Базовые ставки не трожьте.
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