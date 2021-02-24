Прогноз на 5 дней
снег-22°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • С-СЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 75 из 75«1...737475
Ответить Новый топик
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:49
#1111
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Чьего мозга?... Так что, слабенький?... Тренировка - нужна?...

Для старых сидельцев
Открою тайну
Мозг это почти теже мышцы
И его постоянно тренировать надо
Читать
Писать
Мыслить
Рассуждать
А то можно деграднуть
И начать просрочку кушать)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21222
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:52
#1112
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Иногда их насильно приводят родственники

Так их надо к психиатру - вести. Довёл - людей... 8-) :lol:
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21222
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:56
#1113
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Читать Писать Мыслить Рассуждать А то можно деграднуть

Что, уже деграднул? Скоро начнёшь просроску,
у меня - просить. НЕ дам... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21222
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 23:00
#1114
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Мозг это почти теже мышцы И его постоянно тренировать надо

Откуда, знаешь? Твой высох и выпал?... :lol: :oops:
Аааа, понял. Путин - украл... :lol: :-o
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 23:01
#1115
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так их надо к психиатру - вести. Довёл - людей.

Открою вторую тайну
Психиатр лечит последствия болезни и работает уже с больными
А психолог проводит профилактику и работает с ещё здоровыми
Цитата:
drakon:
Что, уже деграднул? Скоро начнёшь просроску, у меня - просить. НЕ дам

Не не не
Вот пытаюсь не деградировать
ЧТобы просрочку у тебя не просить)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 23:05
#1116
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а Путин-вор

Вы сегодня в ударе объективности. :lol:
А ничего, что все те "недовольные" с айфонами или другими дорогими смартфонами. У родителей своё жильё, машины, а то и у детей уже свои авто и квартиры? Даже сегодня, не говоря про 90-ые, люди в Россию едут. С той же "це европа" Украины. Не смущает? Хотя и там в 90-ые не просто было. У меня коллег, человек 20-ть в Тверь почему то уехали, брат в Омск, кто под Рязань. Вон Гога или тот же Янг (хотя у Янга вроде как другие причины), уехали. Может там и воруют, не нужно голословно и без доказательно. Суд будет, а у некоторых он уже был. Вот тогда и видно будет. :lol:

[Исправлено: elektron, 24.02.2021 - 18:11]
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21222
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 00:02
#1117
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я от пациентов часто ненависть ощущаю.

Я даже, не удивлён, что они тебя - не "любят"... :lol: ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 00:09
#1118
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А ничего, что все те "недовольные" с айфонами или другими дорогими смартфонами. У родителей своё жильё, машины, а то и у детей уже свои авто и квартиры?

А что это какая-то фантастика?) У людей есть жилье и машины,ухты!!) В Германии это уже лет 50 есть) и никто не удивляется)
Цитата:
elektron:
Даже сегодня, не говоря про 90-ые, люди в Россию едут. С той же "це европа" Украины. Не смущает?

В Россию едут не потомучто она богатая а потомучто там все на русском)
В отличии от национальных республик
А вот россияне уже едут в США и Европу потомучто они богатые
Цитата:
elektron:
У меня коллег, человек 20-ть в Тверь почему то уехали, брат в Омск, кто под Рязань. Вон Гога или тот же Янг (хотя у Янга вроде как другие причины), уехали

А чтож вы Германию выбрали а не Россию?)
Цитата:
elektron:
Может там и воруют, не нужно голословно и без доказательно. Суд будет, а у некоторых он уже был. Вот тогда и видно будет.

Суд над Путиным?
Ктож его проведет?
Если Путин пытается всю критику против себя на корню вырубить)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 00:16
#1119
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В Германии это уже лет 50 есть)

Ну я вас удивлю, здесь это уже более 50-ти лет точно. :lol: Цитата:
abaika95:
В Россию едут не потомучто она богатая а потомучто там все на русском)

Ну да, особенно узбеки и таджики, скучают безумно :lol: Цитата:
abaika95:
А вот россияне уже едут в США и Европу потомучто они богатые

Ну сегодня, только, те к то уверен в своих силах. Или в надежде на лучшую жизнь. Она (надежда) как известно умирает последней. ;-) Цитата:
abaika95:
А чтож вы Германию выбрали а не Россию?)

Да выбор действительно был, но выпала возможность, вот и покусился, на "лакомый" кусочек. :-P Цитата:
abaika95:
Ктож его проведет?

Ну над семейкой солнцеликого как то умудрились. ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21222
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 00:30
#1120
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну над семейкой солнцеликого как то умудрились. ;-)

Заберут у них Дворцы,думаю... :lol: ;-)
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3158
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 01:59
#1121
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вон Гога

---Так куда мне ехать ? К вам же не пускают.И причины у меня простые - просто к теплу поближе .---*Русский я по паспорту.Только русские в родне.*

[Исправлено: Гога, 24.02.2021 - 23:03]
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3158
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 02:36
#1122
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
вроде как другие причины

----У всех свои причины, не надо о других .
Профайл
Страница 75 из 75«1...737475
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS