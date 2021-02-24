Отправлено: - 00:11

Janus:

Это точно. Можно конечно увеличит мин зарплаты в 2 раза, но приведет к тому

Цитата:Да даже не в плане результатов это популизмПросто недокоммунисты постоянно любят вопросы поднимать которые явно никто не решит и они темболееНо чисто из популизима надо что-то говорить вот и несут