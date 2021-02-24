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≡ Увеличить вдвое минимальные пенсии и зарплаты предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40994
Увеличить вдвое минимальные пенсии и зарплаты предложили в Казахстане
Отправлено: 24.02.21 - 19:37
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В своем обращении мажилисмен отметил, что пандемия коронавируса усилила кризис в казахстанской экономике и еще больше обратила внимание на низкие зарплаты, пенсии, пособия и выплаты.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7109
Re: Увеличить вдвое минимальные пенсии и зарплаты предложили в...
Отправлено: 24.02.21 - 19:37
#1
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Цитата:
Депутаты фракции Народной партии Казахстана предлагают:

Как всегда недокоммунисты популизмом занимаются)
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
109
Re: Увеличить вдвое минимальные пенсии и зарплаты предложили в...
Отправлено: 24.02.21 - 23:15
#2
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Цитата:
abaika95:
Как всегда недокоммунисты популизмом занимаются)

Это точно. Можно конечно увеличит мин зарплаты в 2 раза, но приведет к тому что и остальные тоже увеличат, а это затем увеличение цен на все. В итоге инфляция сожрет все, в том числе и накопления и пенсионные.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7109
Re: Увеличить вдвое минимальные пенсии и зарплаты предложили в...
Отправлено: 25.02.21 - 00:11
#3
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Цитата:
Janus:
Это точно. Можно конечно увеличит мин зарплаты в 2 раза, но приведет к тому

Да даже не в плане результатов это популизм
Просто недокоммунисты постоянно любят вопросы поднимать которые явно никто не решит и они темболее
Но чисто из популизима надо что-то говорить вот и несут
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