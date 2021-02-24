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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:49
Цитата:
Для старых сидельцев
Открою тайну
Мозг это почти теже мышцы
И его постоянно тренировать надо
Читать
Писать
Мыслить
Рассуждать
А то можно деграднуть
И начать просрочку кушать)
drakon:
Чьего мозга?... Так что, слабенький?... Тренировка - нужна?...
Чьего мозга?... Так что, слабенький?... Тренировка - нужна?...
Для старых сидельцев
Открою тайну
Мозг это почти теже мышцы
И его постоянно тренировать надо
Читать
Писать
Мыслить
Рассуждать
А то можно деграднуть
И начать просрочку кушать)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:52
Цитата:
Так их надо к психиатру - вести. Довёл - людей...
abaika95:
Иногда их насильно приводят родственники
Иногда их насильно приводят родственники
Так их надо к психиатру - вести. Довёл - людей...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:56
Цитата:
Что, уже деграднул? Скоро начнёшь просроску,
у меня - просить. НЕ дам...
abaika95:
Читать Писать Мыслить Рассуждать А то можно деграднуть
Читать Писать Мыслить Рассуждать А то можно деграднуть
Что, уже деграднул? Скоро начнёшь просроску,
у меня - просить. НЕ дам...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 23:00
Цитата:
Откуда, знаешь? Твой высох и выпал?...
Аааа, понял. Путин - украл...
abaika95:
Мозг это почти теже мышцы И его постоянно тренировать надо
Мозг это почти теже мышцы И его постоянно тренировать надо
Откуда, знаешь? Твой высох и выпал?...
Аааа, понял. Путин - украл...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 23:01
Цитата:
Открою вторую тайну
Психиатр лечит последствия болезни и работает уже с больными
А психолог проводит профилактику и работает с ещё здоровыми
Цитата:
Не не не
Вот пытаюсь не деградировать
ЧТобы просрочку у тебя не просить)
drakon:
Так их надо к психиатру - вести. Довёл - людей.
Так их надо к психиатру - вести. Довёл - людей.
Открою вторую тайну
Психиатр лечит последствия болезни и работает уже с больными
А психолог проводит профилактику и работает с ещё здоровыми
Цитата:
drakon:
Что, уже деграднул? Скоро начнёшь просроску, у меня - просить. НЕ дам
Что, уже деграднул? Скоро начнёшь просроску, у меня - просить. НЕ дам
Не не не
Вот пытаюсь не деградировать
ЧТобы просрочку у тебя не просить)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 23:05
Цитата:
Вы сегодня в ударе объективности.
А ничего, что все те "недовольные" с айфонами или другими дорогими смартфонами. У родителей своё жильё, машины, а то и у детей уже свои авто и квартиры? Даже сегодня, не говоря про 90-ые, люди в Россию едут. С той же "це европа" Украины. Не смущает? Хотя и там в 90-ые не просто было. У меня коллег, человек 20-ть в Тверь почему то уехали, брат в Омск, кто под Рязань. Вон Гога или тот же Янг (хотя у Янга вроде как другие причины), уехали. Может там и воруют, не нужно голословно и без доказательно. Суд будет, а у некоторых он уже был. Вот тогда и видно будет.
[Исправлено: elektron, 24.02.2021 - 18:11]
abaika95:
а Путин-вор
а Путин-вор
Вы сегодня в ударе объективности.
А ничего, что все те "недовольные" с айфонами или другими дорогими смартфонами. У родителей своё жильё, машины, а то и у детей уже свои авто и квартиры? Даже сегодня, не говоря про 90-ые, люди в Россию едут. С той же "це европа" Украины. Не смущает? Хотя и там в 90-ые не просто было. У меня коллег, человек 20-ть в Тверь почему то уехали, брат в Омск, кто под Рязань. Вон Гога или тот же Янг (хотя у Янга вроде как другие причины), уехали. Может там и воруют, не нужно голословно и без доказательно. Суд будет, а у некоторых он уже был. Вот тогда и видно будет.
[Исправлено: elektron, 24.02.2021 - 18:11]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 00:02
Цитата:
Я даже, не удивлён, что они тебя - не "любят"...
abaika95:
Я от пациентов часто ненависть ощущаю.
Я от пациентов часто ненависть ощущаю.
Я даже, не удивлён, что они тебя - не "любят"...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 00:09
Цитата:
А что это какая-то фантастика?) У людей есть жилье и машины,ухты!!) В Германии это уже лет 50 есть) и никто не удивляется)
Цитата:
В Россию едут не потомучто она богатая а потомучто там все на русском)
В отличии от национальных республик
А вот россияне уже едут в США и Европу потомучто они богатые
Цитата:
А чтож вы Германию выбрали а не Россию?)
Цитата:
Суд над Путиным?
Ктож его проведет?
Если Путин пытается всю критику против себя на корню вырубить)
elektron:
А ничего, что все те "недовольные" с айфонами или другими дорогими смартфонами. У родителей своё жильё, машины, а то и у детей уже свои авто и квартиры?
А ничего, что все те "недовольные" с айфонами или другими дорогими смартфонами. У родителей своё жильё, машины, а то и у детей уже свои авто и квартиры?
А что это какая-то фантастика?) У людей есть жилье и машины,ухты!!) В Германии это уже лет 50 есть) и никто не удивляется)
Цитата:
elektron:
Даже сегодня, не говоря про 90-ые, люди в Россию едут. С той же "це европа" Украины. Не смущает?
Даже сегодня, не говоря про 90-ые, люди в Россию едут. С той же "це европа" Украины. Не смущает?
В Россию едут не потомучто она богатая а потомучто там все на русском)
В отличии от национальных республик
А вот россияне уже едут в США и Европу потомучто они богатые
Цитата:
elektron:
У меня коллег, человек 20-ть в Тверь почему то уехали, брат в Омск, кто под Рязань. Вон Гога или тот же Янг (хотя у Янга вроде как другие причины), уехали
У меня коллег, человек 20-ть в Тверь почему то уехали, брат в Омск, кто под Рязань. Вон Гога или тот же Янг (хотя у Янга вроде как другие причины), уехали
А чтож вы Германию выбрали а не Россию?)
Цитата:
elektron:
Может там и воруют, не нужно голословно и без доказательно. Суд будет, а у некоторых он уже был. Вот тогда и видно будет.
Может там и воруют, не нужно голословно и без доказательно. Суд будет, а у некоторых он уже был. Вот тогда и видно будет.
Суд над Путиным?
Ктож его проведет?
Если Путин пытается всю критику против себя на корню вырубить)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.02.21 - 00:16
Цитата:
Ну я вас удивлю, здесь это уже более 50-ти лет точно. Цитата:
Ну да, особенно узбеки и таджики, скучают безумно Цитата:
Ну сегодня, только, те к то уверен в своих силах. Или в надежде на лучшую жизнь. Она (надежда) как известно умирает последней. Цитата:
Да выбор действительно был, но выпала возможность, вот и покусился, на "лакомый" кусочек. Цитата:
Ну над семейкой солнцеликого как то умудрились.
abaika95:
В Германии это уже лет 50 есть)
В Германии это уже лет 50 есть)
Ну я вас удивлю, здесь это уже более 50-ти лет точно. Цитата:
abaika95:
В Россию едут не потомучто она богатая а потомучто там все на русском)
В Россию едут не потомучто она богатая а потомучто там все на русском)
Ну да, особенно узбеки и таджики, скучают безумно Цитата:
abaika95:
А вот россияне уже едут в США и Европу потомучто они богатые
А вот россияне уже едут в США и Европу потомучто они богатые
Ну сегодня, только, те к то уверен в своих силах. Или в надежде на лучшую жизнь. Она (надежда) как известно умирает последней. Цитата:
abaika95:
А чтож вы Германию выбрали а не Россию?)
А чтож вы Германию выбрали а не Россию?)
Да выбор действительно был, но выпала возможность, вот и покусился, на "лакомый" кусочек. Цитата:
abaika95:
Ктож его проведет?
Ктож его проведет?
Ну над семейкой солнцеликого как то умудрились.
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