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elektron:

А ничего, что все те "недовольные" с айфонами или другими дорогими смартфонами. У родителей своё жильё, машины, а то и у детей уже свои авто и квартиры?

elektron:

Даже сегодня, не говоря про 90-ые, люди в Россию едут. С той же "це европа" Украины. Не смущает?

elektron:

У меня коллег, человек 20-ть в Тверь почему то уехали, брат в Омск, кто под Рязань. Вон Гога или тот же Янг (хотя у Янга вроде как другие причины), уехали

elektron:

Может там и воруют, не нужно голословно и без доказательно. Суд будет, а у некоторых он уже был. Вот тогда и видно будет.

Цитата:А что это какая-то фантастика?) У людей есть жилье и машины,ухты!!) В Германии это уже лет 50 есть) и никто не удивляется)Цитата:В Россию едут не потомучто она богатая а потомучто там все на русском)В отличии от национальных республикА вот россияне уже едут в США и Европу потомучто они богатыеЦитата:А чтож вы Германию выбрали а не Россию?)Цитата:Суд над Путиным?Ктож его проведет?Если Путин пытается всю критику против себя на корню вырубить)