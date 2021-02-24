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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 74 из 75«1...72737475»
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 21:41
#1096
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Цитата:
maxsaf:
Да все он понимает) просто работа такая

Вы упорно хотите привязать мое мнение под какую-то работу
Даже вон ехидно спросили про Казахстан и восстание,мол я должен был на этом вопросе смазаться
А когда прямо вам ответил вы сразу начали как ужик на сковороде шипеть,какие-то предлоги выдумывая))
Не пучтесь
Я не вы
У меня принципы по объективности есть
А у вас только Сектанское мышление))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 21:48
#1097
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Цитата:
abaika95:
Вот интересно когда вы своего любимого соловья смотрите

Знаете ли, вообще уже лет 10-ть российское ТВ не смотрю :lol:
Сам удивляюсь. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 21:49
#1098
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Цитата:
abaika95:
Вы упорно хотите привязать мое мнение

Ну оно же одно объективно, безупречно и неоспоримо! :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 21:53
#1099
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Цитата:
elektron:
Ну оно же одно объективно, безупречно и неоспоримо!

Нет
Но я хотябы могу признать что Путин вор при этом утверждая что у нас не лучше а вы этого сделать не можете
Я могу объективно рассуждать что Россия последнее время гиперагрессивна вполне также как и США а вы этого сделать не можете
Почему?))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 21:54
#1100
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Цитата:
abaika95:
Ввод войск в ГДР,в Венгрию,в Чехословакию в Афганистан

Это ещё вроде СССР был?
Кстати на всякий случай США в Германии до сегодняшнего дня осели и уходить не собираются, оккупанты треклятые. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 21:55
#1101
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Цитата:
abaika95:
Путин вор

Это уже пардонте, без доказательств, голословно так. :-x
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 21:56
#1102
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Цитата:
abaika95:
Почему?))

А почему я должен разделять ваше мнение? см. выше. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:18
#1103
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Цитата:
elektron:
Это ещё вроде СССР был? Кстати на всякий случай США в Германии до сегодняшнего дня осели и уходить не собираются, оккупанты треклятые

Вы упорно уводите тему на США
Я вроде как выше уже отметил
США такие же агрессоры как и современная Россия
Давайте не будем больше про США про них и так понятно)
Цитата:
elektron:
Это уже пардонте, без доказательств, голословно так

А у нас воры?)
Цитата:
elektron:
почему я должен разделять ваше мнение? с

Мнение что к каждому вопросу нужно подходить объективно?
Ну не знаю,мне кажется объективность это путь к свету
А предвзятость это дорога в никуда

[Исправлено: abaika95, 24.02.2021 - 22:19]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:19
#1104
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Цитата:
abaika95:
Вы упорно хотите привязать мое мнение под какую-то работу


человек в таком возрасте имеет обычно другие интересы.
а прозябать тут, оскорбляя здесь на форуме всех и вся, доказывая ложью
с пеной у рта одно и тоже и с одними и теми же заготовками,и терпеливо
ощущать ненависть к себе, может быть связано только с указанным выше.

[Исправлено: alex_60, 24.02.2021 - 22:20]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:25
#1105
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Цитата:
abaika95:
США такие же агрессоры как и современная Россия

Да нет, там шкала агрессии зашкаливает просто.
Цитата:
abaika95:
А у нас воры?)

и это и есть вашеЦитата:
abaika95:
Мнение что к каждому вопросу нужно подходить объективно?

:-x
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21221
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:26
#1106
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Цитата:
alex_60:
ощущать ненависть к себе, может быть связано только с указанным выше.

Алекс, как ты - прав... :lol: :oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:29
#1107
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Цитата:
abaika95:

Что у вас Путин украл?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:43
#1108
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Цитата:
alex_60:
с пеной у рта одно и тоже и с одними и теми же заготовками,и терпеливо ощущать ненависть к себе, может быть связано с указанным выше.

С пеной у рта ничего никогда не доказываю
Это занятие для фанатиков
Я же Пишу всегда с удовольствием
Тренировка для мозга
Цитата:
alex_60:
человек в таком возрасте имеет обычно другие интересы.

И что теперь форум оставить для старых пе...ов?)
Нет уж
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21221
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:47
#1109
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Цитата:
abaika95:
Тренировка для мозга

Чьего мозга?... :lol: :-o
Так что, слабенький?... ;-)
Тренировка - нужна?... 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:47
#1110
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Цитата:
alex_60:
ощущать ненависть к себе, может быть связано только с указанным выше.

Я от пациентов часто ненависть ощущаю
Иногда их насильно приводят родственники
А им не нравится к психологу ходить
Но чтоб теперь?)
Не лечить ?
Цитата:
elektron:
Да нет, там шкала агрессии зашкаливает просто.
Да нет уж
Такой агрессии как на российских гос каналов нигде нет
Тут даже американцев переплюнули
elektron:
Что у вас Путин украл?

Лично ничего
Как и Усама Бен Ладен мне ничего не делал)
Но Усама злодей и террорист а Путин-вор
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