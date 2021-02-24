Отправлено: - 22:18

elektron:

Это ещё вроде СССР был? Кстати на всякий случай США в Германии до сегодняшнего дня осели и уходить не собираются, оккупанты треклятые

elektron:

Это уже пардонте, без доказательств, голословно так

elektron:

почему я должен разделять ваше мнение? с

[Исправлено: abaika95, 24.02.2021 - 22:19]

Цитата:Вы упорно уводите тему на СШАЯ вроде как выше уже отметилСША такие же агрессоры как и современная РоссияДавайте не будем больше про США про них и так понятно)Цитата:А у нас воры?)Цитата:Мнение что к каждому вопросу нужно подходить объективно?Ну не знаю,мне кажется объективность это путь к светуА предвзятость это дорога в никуда