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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 21:41
Цитата:
Вы упорно хотите привязать мое мнение под какую-то работу
Даже вон ехидно спросили про Казахстан и восстание,мол я должен был на этом вопросе смазаться
А когда прямо вам ответил вы сразу начали как ужик на сковороде шипеть,какие-то предлоги выдумывая))
Не пучтесь
Я не вы
У меня принципы по объективности есть
А у вас только Сектанское мышление))
maxsaf:
Да все он понимает) просто работа такая
Да все он понимает) просто работа такая
Вы упорно хотите привязать мое мнение под какую-то работу
Даже вон ехидно спросили про Казахстан и восстание,мол я должен был на этом вопросе смазаться
А когда прямо вам ответил вы сразу начали как ужик на сковороде шипеть,какие-то предлоги выдумывая))
Не пучтесь
Я не вы
У меня принципы по объективности есть
А у вас только Сектанское мышление))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 21:48
Цитата:
Знаете ли, вообще уже лет 10-ть российское ТВ не смотрю
Сам удивляюсь.
abaika95:
Вот интересно когда вы своего любимого соловья смотрите
Вот интересно когда вы своего любимого соловья смотрите
Знаете ли, вообще уже лет 10-ть российское ТВ не смотрю
Сам удивляюсь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 21:49
Цитата:
Ну оно же одно объективно, безупречно и неоспоримо!
abaika95:
Вы упорно хотите привязать мое мнение
Вы упорно хотите привязать мое мнение
Ну оно же одно объективно, безупречно и неоспоримо!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 21:53
Цитата:
Нет
Но я хотябы могу признать что Путин вор при этом утверждая что у нас не лучше а вы этого сделать не можете
Я могу объективно рассуждать что Россия последнее время гиперагрессивна вполне также как и США а вы этого сделать не можете
Почему?))
elektron:
Ну оно же одно объективно, безупречно и неоспоримо!
Ну оно же одно объективно, безупречно и неоспоримо!
Нет
Но я хотябы могу признать что Путин вор при этом утверждая что у нас не лучше а вы этого сделать не можете
Я могу объективно рассуждать что Россия последнее время гиперагрессивна вполне также как и США а вы этого сделать не можете
Почему?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 21:54
Цитата:
Это ещё вроде СССР был?
Кстати на всякий случай США в Германии до сегодняшнего дня осели и уходить не собираются, оккупанты треклятые.
abaika95:
Ввод войск в ГДР,в Венгрию,в Чехословакию в Афганистан
Ввод войск в ГДР,в Венгрию,в Чехословакию в Афганистан
Это ещё вроде СССР был?
Кстати на всякий случай США в Германии до сегодняшнего дня осели и уходить не собираются, оккупанты треклятые.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 21:55
Цитата:
Это уже пардонте, без доказательств, голословно так.
abaika95:
Путин вор
Путин вор
Это уже пардонте, без доказательств, голословно так.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 21:56
Цитата:
А почему я должен разделять ваше мнение? см. выше.
abaika95:
Почему?))
Почему?))
А почему я должен разделять ваше мнение? см. выше.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:18
Цитата:
Вы упорно уводите тему на США
Я вроде как выше уже отметил
США такие же агрессоры как и современная Россия
Давайте не будем больше про США про них и так понятно)
Цитата:
А у нас воры?)
Цитата:
Мнение что к каждому вопросу нужно подходить объективно?
Ну не знаю,мне кажется объективность это путь к свету
А предвзятость это дорога в никуда
[Исправлено: abaika95, 24.02.2021 - 22:19]
elektron:
Это ещё вроде СССР был? Кстати на всякий случай США в Германии до сегодняшнего дня осели и уходить не собираются, оккупанты треклятые
Это ещё вроде СССР был? Кстати на всякий случай США в Германии до сегодняшнего дня осели и уходить не собираются, оккупанты треклятые
Вы упорно уводите тему на США
Я вроде как выше уже отметил
США такие же агрессоры как и современная Россия
Давайте не будем больше про США про них и так понятно)
Цитата:
elektron:
Это уже пардонте, без доказательств, голословно так
Это уже пардонте, без доказательств, голословно так
А у нас воры?)
Цитата:
elektron:
почему я должен разделять ваше мнение? с
почему я должен разделять ваше мнение? с
Мнение что к каждому вопросу нужно подходить объективно?
Ну не знаю,мне кажется объективность это путь к свету
А предвзятость это дорога в никуда
[Исправлено: abaika95, 24.02.2021 - 22:19]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:19
Цитата:
человек в таком возрасте имеет обычно другие интересы.
а прозябать тут, оскорбляя здесь на форуме всех и вся, доказывая ложью
с пеной у рта одно и тоже и с одними и теми же заготовками,и терпеливо
ощущать ненависть к себе, может быть связано только с указанным выше.
[Исправлено: alex_60, 24.02.2021 - 22:20]
abaika95:
Вы упорно хотите привязать мое мнение под какую-то работу
Вы упорно хотите привязать мое мнение под какую-то работу
человек в таком возрасте имеет обычно другие интересы.
а прозябать тут, оскорбляя здесь на форуме всех и вся, доказывая ложью
с пеной у рта одно и тоже и с одними и теми же заготовками,и терпеливо
ощущать ненависть к себе, может быть связано только с указанным выше.
[Исправлено: alex_60, 24.02.2021 - 22:20]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:25
Цитата:
Да нет, там шкала агрессии зашкаливает просто.
Цитата:
и это и есть вашеЦитата:
abaika95:
США такие же агрессоры как и современная Россия
США такие же агрессоры как и современная Россия
Да нет, там шкала агрессии зашкаливает просто.
Цитата:
abaika95:
А у нас воры?)
А у нас воры?)
и это и есть вашеЦитата:
abaika95:
Мнение что к каждому вопросу нужно подходить объективно?
Мнение что к каждому вопросу нужно подходить объективно?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:26
Цитата:
Алекс, как ты - прав...
alex_60:
ощущать ненависть к себе, может быть связано только с указанным выше.
ощущать ненависть к себе, может быть связано только с указанным выше.
Алекс, как ты - прав...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:29
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:43
Цитата:
С пеной у рта ничего никогда не доказываю
Это занятие для фанатиков
Я же Пишу всегда с удовольствием
Тренировка для мозга
Цитата:
И что теперь форум оставить для старых пе...ов?)
Нет уж
alex_60:
с пеной у рта одно и тоже и с одними и теми же заготовками,и терпеливо ощущать ненависть к себе, может быть связано с указанным выше.
с пеной у рта одно и тоже и с одними и теми же заготовками,и терпеливо ощущать ненависть к себе, может быть связано с указанным выше.
С пеной у рта ничего никогда не доказываю
Это занятие для фанатиков
Я же Пишу всегда с удовольствием
Тренировка для мозга
Цитата:
alex_60:
человек в таком возрасте имеет обычно другие интересы.
человек в таком возрасте имеет обычно другие интересы.
И что теперь форум оставить для старых пе...ов?)
Нет уж
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:47
Цитата:
Чьего мозга?...
Так что, слабенький?...
Тренировка - нужна?...
abaika95:
Тренировка для мозга
Тренировка для мозга
Чьего мозга?...
Так что, слабенький?...
Тренировка - нужна?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 22:47
Цитата:
Я от пациентов часто ненависть ощущаю
Иногда их насильно приводят родственники
А им не нравится к психологу ходить
Но чтоб теперь?)
Не лечить ?
Цитата:
Лично ничего
Как и Усама Бен Ладен мне ничего не делал)
Но Усама злодей и террорист а Путин-вор
alex_60:
ощущать ненависть к себе, может быть связано только с указанным выше.
ощущать ненависть к себе, может быть связано только с указанным выше.
Я от пациентов часто ненависть ощущаю
Иногда их насильно приводят родственники
А им не нравится к психологу ходить
Но чтоб теперь?)
Не лечить ?
Цитата:
elektron:
Да нет, там шкала агрессии зашкаливает просто.
Да нет уж
Такой агрессии как на российских гос каналов нигде нет
Тут даже американцев переплюнули
elektron:
Что у вас Путин украл?
Да нет, там шкала агрессии зашкаливает просто.
Да нет уж
Такой агрессии как на российских гос каналов нигде нет
Тут даже американцев переплюнули
elektron:
Что у вас Путин украл?
Лично ничего
Как и Усама Бен Ладен мне ничего не делал)
Но Усама злодей и террорист а Путин-вор
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