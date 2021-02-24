Отправлено: - 15:31

drakon:

Вся жизнь - рядом с конвоирами. С солдатами. Сам подумай

elektron:

Это называется, защита своих интересов или одним можно, другим нет? или это другое?

Victor Yang:

Это уже анархия получается.

maxsaf:

А если применительно к Казахстану?))

maxsaf:

Сначала Украине показалось, что она - независимая страна, что можно поворачиваться куда вздумается, плюя на договоренности и на свою непосредственную роль, майданы устраивать, власть действующую свергать. Остальное - просто последствия, которые они не смогли просчитать.

maxsaf:

Ответьте, можно действующую власть просто так взять и свергнуть когда вздумается?))

Цитата:А ну да)Только те служили и тебя охраняли)Цитата:Никому нельзя вторгается в чужую страну,отжимать территории прикрываясь мнимой целью защитой своих интересов)Так и нацистская Германия могла сказать и кстати говорила,что поход на восток это защита своих жизненно важных интересов)Россия очень хорошо научилась клеймить запад когда тот врёт и лицемерить,когда как сейчас Россия занимается тем же самымЧем она от ненавистной Америки и ее политики отличается теперь?Цитата:ДаНо ее вершат граждане в своей стране) могутЦитата:И применительно к Казахстану тоже)Цитата:России тоже казалось что она имеет право делать все что вздумается и революции у себя устраивать плюя на договоренностиА потом 70 лет ныла что западные интервенты вторглись в нашу страну когда в стране был внутренний разлад! Ах как они посмели негодяи капиталисты!!)Потом в 90ых начали ныть что чеченским сепаратистам арабские страны помогают! Ах какое они имеют право помогать нашим внутренним врагам,когда в стране и так кризис!!))Цитата:А почему нет?Кто-то запрещает?Иди и свергай если силы хватит)