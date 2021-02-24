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≡ Крышу многоэтажки снесло штормовым ветром в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40993
Крышу многоэтажки снесло штормовым ветром в Костанайской области
Отправлено: 24.02.21 - 13:29
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Из-за разбушевавшейся непогоды жители пятиэтажного дома в селе Карабалык Костанайской области остались без кровли. Штормовой ветер снес крышу из профлиста вместе с металлическим каркасом прямо на детскую площадку.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4499
Re: Крышу многоэтажки снесло штормовым ветром в Костанайской...
Отправлено: 24.02.21 - 13:29
#1
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Бедные жильцы, как мне вас жаль. Мало того что каждый день уголь-дрова тащите на пятый этаж, так ещё вам крышу снесло, что же вам так не везёт.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
168
Re: Крышу многоэтажки снесло штормовым ветром в Костанайской...
Отправлено: 24.02.21 - 15:21
#2
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Цитата:
сайлау курманов:

Там газовое отопление.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
853
Re: Крышу многоэтажки снесло штормовым ветром в Костанайской...
Отправлено: 24.02.21 - 19:54
#3
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Построили из говна и палок. Не зря советские строители мягкую кровлю в Казахской ССР ложили на плоскую крышу. И то погода умудрялась сносить.
А тут видно - каркасная скатная крыша. Ну нельзя при таких ветрах ее для многоэтажек!
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