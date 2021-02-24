Re: Крышу многоэтажки снесло штормовым ветром в Костанайской...

Отправлено: - 13:29

Бедные жильцы, как мне вас жаль. Мало того что каждый день уголь-дрова тащите на пятый этаж, так ещё вам крышу снесло, что же вам так не везёт.