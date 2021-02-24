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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 15:31
Цитата:
А ну да)
Только те служили и тебя охраняли)
Цитата:
Никому нельзя вторгается в чужую страну,отжимать территории прикрываясь мнимой целью защитой своих интересов)
Так и нацистская Германия могла сказать и кстати говорила,что поход на восток это защита своих жизненно важных интересов)
Россия очень хорошо научилась клеймить запад когда тот врёт и лицемерить,когда как сейчас Россия занимается тем же самым
Чем она от ненавистной Америки и ее политики отличается теперь?
Цитата:
Да
Но ее вершат граждане в своей стране) могут
Цитата:
И применительно к Казахстану тоже)
Цитата:
России тоже казалось что она имеет право делать все что вздумается и революции у себя устраивать плюя на договоренности
А потом 70 лет ныла что западные интервенты вторглись в нашу страну когда в стране был внутренний разлад! Ах как они посмели негодяи капиталисты!!)
Потом в 90ых начали ныть что чеченским сепаратистам арабские страны помогают! Ах какое они имеют право помогать нашим внутренним врагам,когда в стране и так кризис!!))
Цитата:
А почему нет?
Кто-то запрещает?
Иди и свергай если силы хватит)
drakon:
Вся жизнь - рядом с конвоирами. С солдатами. Сам подумай
Вся жизнь - рядом с конвоирами. С солдатами. Сам подумай
А ну да)
Только те служили и тебя охраняли)
Цитата:
elektron:
Это называется, защита своих интересов или одним можно, другим нет? или это другое?
Это называется, защита своих интересов или одним можно, другим нет? или это другое?
Никому нельзя вторгается в чужую страну,отжимать территории прикрываясь мнимой целью защитой своих интересов)
Так и нацистская Германия могла сказать и кстати говорила,что поход на восток это защита своих жизненно важных интересов)
Россия очень хорошо научилась клеймить запад когда тот врёт и лицемерить,когда как сейчас Россия занимается тем же самым
Чем она от ненавистной Америки и ее политики отличается теперь?
Цитата:
Victor Yang:
Это уже анархия получается.
Это уже анархия получается.
Да
Но ее вершат граждане в своей стране) могут
Цитата:
maxsaf:
А если применительно к Казахстану?))
А если применительно к Казахстану?))
И применительно к Казахстану тоже)
Цитата:
maxsaf:
Сначала Украине показалось, что она - независимая страна, что можно поворачиваться куда вздумается, плюя на договоренности и на свою непосредственную роль, майданы устраивать, власть действующую свергать. Остальное - просто последствия, которые они не смогли просчитать.
Сначала Украине показалось, что она - независимая страна, что можно поворачиваться куда вздумается, плюя на договоренности и на свою непосредственную роль, майданы устраивать, власть действующую свергать. Остальное - просто последствия, которые они не смогли просчитать.
России тоже казалось что она имеет право делать все что вздумается и революции у себя устраивать плюя на договоренности
А потом 70 лет ныла что западные интервенты вторглись в нашу страну когда в стране был внутренний разлад! Ах как они посмели негодяи капиталисты!!)
Потом в 90ых начали ныть что чеченским сепаратистам арабские страны помогают! Ах какое они имеют право помогать нашим внутренним врагам,когда в стране и так кризис!!))
Цитата:
maxsaf:
Ответьте, можно действующую власть просто так взять и свергнуть когда вздумается?))
Ответьте, можно действующую власть просто так взять и свергнуть когда вздумается?))
А почему нет?
Кто-то запрещает?
Иди и свергай если силы хватит)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21214
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 15:47
Цитата:
Она глворила, что это - Борьба с Коммунизмом...
abaika95:
Так и нацистская Германия могла сказать и кстати говорила,что поход на восток это
Так и нацистская Германия могла сказать и кстати говорила,что поход на восток это
Она глворила, что это - Борьба с Коммунизмом...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2248
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 16:21
Цитата:
А почему нет?
Кто-то запрещает?
Иди и вторгайся, если силы хватит
Мели Емеля, твоя неделя!
abaika95:
Никому нельзя вторгается в чужую страну,отжимать территории
Никому нельзя вторгается в чужую страну,отжимать территории
А почему нет?
Кто-то запрещает?
Иди и вторгайся, если силы хватит
Мели Емеля, твоя неделя!
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 439
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 19:37
Корреспонденты Sputnik Казахстан выяснили, на 2021 год норма питания осужденным составляет 1018 тенге, или $2,4. С 9 февраля она увеличилась на 48%⠀Меню составляется с учетом калорийности, сезонности, разнообразия. Не допускается повтор одних и тех же блюд в течение одного дня. На сегодняшний день рацион заключенных в колониях составляют 32 продукта, в числе которых мясо, курица, крупы, хлеб, овощи и фрукты.
В то же время
в начале наступившего года стоимость продуктовой корзины составит 25,280 тыс. тенге, что на 13,87% больше, чем в прошлом году.
В то же время
в начале наступившего года стоимость продуктовой корзины составит 25,280 тыс. тенге, что на 13,87% больше, чем в прошлом году.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 19:43
Цитата:
Ну я не в России живу)
Там любят оружием бряцать
Вопить какая Америка агрессор а в итоге творить тоже самое но ещё нахальнее вспоминать как Германия без объявления войны напала на СССР и самим тоже делать) лицемерие и отвага
А так если вы не знали,то краткий ликбез вам,ни одна страна не имеет право на вторжение в другую страну так-то это в уставе ООН ещё прописано
Но вы видно не знаете что такое ООН
Вам прощаеться
Цитата:
Это для запада
А для народа Гитлер говорил что немцам необходимо жизненное пространство на востоке!
таноми52:
А почему нет? Кто-то запрещает? Иди и вторгайся, если силы хватит Мели Емеля, твоя неделя!
А почему нет? Кто-то запрещает? Иди и вторгайся, если силы хватит Мели Емеля, твоя неделя!
Ну я не в России живу)
Там любят оружием бряцать
Вопить какая Америка агрессор а в итоге творить тоже самое но ещё нахальнее вспоминать как Германия без объявления войны напала на СССР и самим тоже делать) лицемерие и отвага
А так если вы не знали,то краткий ликбез вам,ни одна страна не имеет право на вторжение в другую страну так-то это в уставе ООН ещё прописано
Но вы видно не знаете что такое ООН
Вам прощаеться
Цитата:
drakon:
Она глворила, что это - Борьба с Коммунизмом...
Она глворила, что это - Борьба с Коммунизмом...
Это для запада
А для народа Гитлер говорил что немцам необходимо жизненное пространство на востоке!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 19:44
Цитата:
Выходит, что осужденных кормят 30 дней в месяце, а обычные люди едят 25 дней в месяце)) а потом 5 дней - пост
Я:
корзины составит 25,280 тыс. тенге, что на 13,87% больше, чем в прошлом году.
корзины составит 25,280 тыс. тенге, что на 13,87% больше, чем в прошлом году.
Выходит, что осужденных кормят 30 дней в месяце, а обычные люди едят 25 дней в месяце)) а потом 5 дней - пост
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 19:45
Цитата:
Уоу, круто сказано))
таноми52:
А почему нет? Кто-то запрещает? Иди и вторгайся, если силы хватит Мели Емеля, твоя неделя!
А почему нет? Кто-то запрещает? Иди и вторгайся, если силы хватит Мели Емеля, твоя неделя!
Уоу, круто сказано))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 19:47
Цитата:
А кто куда вторгся?)
abaika95:
А так если вы не знали,то краткий ликбез вам,ни одна страна не имеет право на вторжение в другую страну
А так если вы не знали,то краткий ликбез вам,ни одна страна не имеет право на вторжение в другую страну
А кто куда вторгся?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 19:49
Цитата:
Ни один народ не имеет право свое законное правительство силовыми методами свергать. Так в ООН говорят))
abaika95:
так-то это в уставе ООН ещё прописано
так-то это в уставе ООН ещё прописано
Ни один народ не имеет право свое законное правительство силовыми методами свергать. Так в ООН говорят))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 19:50
Цитата:
Бла бла. первый будете кричать: эй вы че, куда, стоять))
abaika95:
И применительно к Казахстану тоже)
И применительно к Казахстану тоже)
Бла бла. первый будете кричать: эй вы че, куда, стоять))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6452
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 20:30
Цитата:
Цитата:
Это он про США наверное.
- // 25—27 октября 1983 года США провели операцию «Вспышка ярости», целью которой являлось вторжение в Гренаду и свержение просоветского правительства. Крупными силами американцы подавили сопротивление и установили контроль над всей страной. На международном уровне данная агрессия вызвала осуждение даже у союзников США//
- //С начала 80-х годов Панама постепенно выходила из-под контроля США и начинала проводить независимую политику, которая не отвечала интересам американского правительства. Политическое, психологическое и финансовое давление на Панаму не принесли результатов. Также одним из факторов ухудшения отношений стал отказ Панамы от предоставления территории США для проведения военных действий против Никарагуа. Всё это вынудило США увеличить воинский контингент в районе Панамского канала, а также разработать операцию под кодовым названием «Правое дело» для вторжения в страну. Официальной причиной была защита американских граждан, но фактически операция представляла собой свержение власти и установление проамериканского режима. 20 декабря 1989 года крупные военные силы США, около 26 тыс. солдат, вторглись на территорию Панамы. Основные боевые действия продолжались до 25 декабря и закончились полным разгромом панамских военных. В ходе боёв потери США составили 23 убитых и 330 раненых. Вторжение в Панаму стало первой в истории США интервенцией под лозунгом «за демократию».//
- //С 18 по 29 декабря 1972 года США подвергла Северный Вьетнам ковровым бомбардировкам, чтобы заставить подписать страну мирный договор на выгодных американцам условиях. Наиболее сильно пострадала инфраструктура городов Ханой и Хайфон. По данным советской стороны, в этой операции США потеряли наибольшее количество бомбардировщиков B-52 за всю войну - 34 и 11 самолётов других типов.//
Они наверное не знали, что ООН есть, что бы спросить. И это далеко не полный список. Кувейт, Ливия, Сирия, Ирак... А в прошлом, список ещё больше будет. И ведь никаких санкций, максимум "осуждение".
abaika95:
А так если вы не знали,то краткий ликбез вам,ни одна страна не имеет право на вторжение в другую страну так-то это в уставе ООН ещё прописано Но вы видно не знаете что такое ООН
А так если вы не знали,то краткий ликбез вам,ни одна страна не имеет право на вторжение в другую страну так-то это в уставе ООН ещё прописано Но вы видно не знаете что такое ООН
Цитата:
maxsaf:
А кто куда вторгся?)
А кто куда вторгся?)
Это он про США наверное.
- // 25—27 октября 1983 года США провели операцию «Вспышка ярости», целью которой являлось вторжение в Гренаду и свержение просоветского правительства. Крупными силами американцы подавили сопротивление и установили контроль над всей страной. На международном уровне данная агрессия вызвала осуждение даже у союзников США//
- //С начала 80-х годов Панама постепенно выходила из-под контроля США и начинала проводить независимую политику, которая не отвечала интересам американского правительства. Политическое, психологическое и финансовое давление на Панаму не принесли результатов. Также одним из факторов ухудшения отношений стал отказ Панамы от предоставления территории США для проведения военных действий против Никарагуа. Всё это вынудило США увеличить воинский контингент в районе Панамского канала, а также разработать операцию под кодовым названием «Правое дело» для вторжения в страну. Официальной причиной была защита американских граждан, но фактически операция представляла собой свержение власти и установление проамериканского режима. 20 декабря 1989 года крупные военные силы США, около 26 тыс. солдат, вторглись на территорию Панамы. Основные боевые действия продолжались до 25 декабря и закончились полным разгромом панамских военных. В ходе боёв потери США составили 23 убитых и 330 раненых. Вторжение в Панаму стало первой в истории США интервенцией под лозунгом «за демократию».//
- //С 18 по 29 декабря 1972 года США подвергла Северный Вьетнам ковровым бомбардировкам, чтобы заставить подписать страну мирный договор на выгодных американцам условиях. Наиболее сильно пострадала инфраструктура городов Ханой и Хайфон. По данным советской стороны, в этой операции США потеряли наибольшее количество бомбардировщиков B-52 за всю войну - 34 и 11 самолётов других типов.//
Они наверное не знали, что ООН есть, что бы спросить. И это далеко не полный список. Кувейт, Ливия, Сирия, Ирак... А в прошлом, список ещё больше будет. И ведь никаких санкций, максимум "осуждение".
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11128
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 20:42
Цитата:
хороший ликбез для абайки95.
будет знать что жизнь до него тоже существовала.
elektron:
хороший ликбез для абайки95.
будет знать что жизнь до него тоже существовала.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6452
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 21:27
Цитата:
Он просто Матрикс не смотрел, вот до сих пор и не поймёт, причина - следствие.
maxsaf:
Он просто Матрикс не смотрел, вот до сих пор и не поймёт, причина - следствие.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 21:38
Цитата:
Да все он понимает) просто работа такая
elektron:
вот до сих пор и не поймёт, причина - следствие.
вот до сих пор и не поймёт, причина - следствие.
Да все он понимает) просто работа такая
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 21:39
Цитата:
Я вам написал тоже самое
Но вы лицемерно это не заметили конечно же)
Цитата:
А что захват Крыма это внутренние дела России?)
Цитата:
Не говорят там такое
Народ имеет право на восстание
Цитата:
Бла бла я в отличии от вас не переобуваюсь и принципы не меняю)
Вы если упорно не замечали в статье царьгада откровенное враньё то что вам доказывть? Вы предвзяты вон прям как электрон живущий в Германии и топящий за России,но в Росиию он переезжать конечно же не хочет,из Германии Росиию любить удобнее))
Любой народ имеет право на восстание
Другой вопрос что это восстание даст?
Одних олигархов поменяют на других и что?
А менталитет как был так и останется
Цитата:
Да и про США тоже
Но Россия орет на каждом шагу что американцы агрессоры хотя сама Россия поступает точно также,вот прям точно также
Ввод войск в ГДР,в Венгрию,в Чехословакию в Афганистан в Чечню сейчас в Крым
Это тоже самое что делали американцы в южной Америке
Но вы сидите и дальше слушайте о миролюбивой политике
Цитата:
Ты ТАМ проверил?
Очень важно
Цитата:
Вот интересно когда вы своего любимого соловья смотрите вас не обижает когда он Германию и немцев клеймит толерастами? И то что вы арабам продались?) Просто интересно услышать это от германского "немца"))
maxsaf:
Уоу, круто сказано))
Уоу, круто сказано))
Я вам написал тоже самое
Но вы лицемерно это не заметили конечно же)
Цитата:
maxsaf:
А кто куда вторгся?)
А кто куда вторгся?)
А что захват Крыма это внутренние дела России?)
Цитата:
maxsaf:
Ни один народ не имеет право свое законное правительство силовыми методами свергать. Так в ООН говорят))
Ни один народ не имеет право свое законное правительство силовыми методами свергать. Так в ООН говорят))
Не говорят там такое
Народ имеет право на восстание
Цитата:
maxsaf:
Бла бла. первый будете кричать: эй вы че, куда, стоять))
Бла бла. первый будете кричать: эй вы че, куда, стоять))
Бла бла я в отличии от вас не переобуваюсь и принципы не меняю)
Вы если упорно не замечали в статье царьгада откровенное враньё то что вам доказывть? Вы предвзяты вон прям как электрон живущий в Германии и топящий за России,но в Росиию он переезжать конечно же не хочет,из Германии Росиию любить удобнее))
Любой народ имеет право на восстание
Другой вопрос что это восстание даст?
Одних олигархов поменяют на других и что?
А менталитет как был так и останется
Цитата:
elektron:
А в прошлом, список ещё больше будет. И ведь никаких санкций, максимум "осуждение".
А в прошлом, список ещё больше будет. И ведь никаких санкций, максимум "осуждение".
Да и про США тоже
Но Россия орет на каждом шагу что американцы агрессоры хотя сама Россия поступает точно также,вот прям точно также
Ввод войск в ГДР,в Венгрию,в Чехословакию в Афганистан в Чечню сейчас в Крым
Это тоже самое что делали американцы в южной Америке
Но вы сидите и дальше слушайте о миролюбивой политике
Цитата:
alex_60:
хороший ликбез для абайки95. будет знать что жизнь до него тоже существовала.
хороший ликбез для абайки95. будет знать что жизнь до него тоже существовала.
Ты ТАМ проверил?
Очень важно
Цитата:
elektron:
Он просто Матрикс не смотрел, вот до сих пор и не поймёт, причина - следствие
Он просто Матрикс не смотрел, вот до сих пор и не поймёт, причина - следствие
Вот интересно когда вы своего любимого соловья смотрите вас не обижает когда он Германию и немцев клеймит толерастами? И то что вы арабам продались?) Просто интересно услышать это от германского "немца"))
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