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≡ На процессе по делу о смертельном ДТП на рудненской трассе допросили эксперта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40991
На процессе по делу о смертельном ДТП на рудненской трассе допросили эксперта
Отправлено: 24.02.21 - 17:49
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Свои выводы эксперт Ермек ЖАКУПОВ сделал без просмотра видеозаписей с места ДТП. Вместо них использовались копии документов из материалов следствия по ДТП и протокола осмотра места аварии.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
438
Re: На процессе по делу о смертельном ДТП на рудненской трассе...
Отправлено: 24.02.21 - 17:49
#1
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Судья с ИМ ? согласился.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2219
На процессе по делу о смертельном ДТП на рудненской трассе допросили эксперта
Отправлено: 24.02.21 - 18:31
#2
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