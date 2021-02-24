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Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф" тестируют в Костанае
Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф" тестируют в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40991
Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф" тестируют в Костанае
Отправлено: 24.02.21 - 13:29
Патрульный автомобиль сможет автоматически фиксировать нарушения ПДД во время движения, после чего водителю придет извещение о штрафе. Но пока не закончилось тестирование, реальные извещения костанайцам приходить не будут
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Re: Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф"...
Отправлено: 24.02.21 - 13:29
Алекс, продавай свою машину...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4499
Re: Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф"...
Отправлено: 24.02.21 - 13:33
Я боюсь у вас там в центр заезжать, по объездной неспеша , пусть даже длиннее дорога
Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф" тестируют в Костанае
Отправлено: 24.02.21 - 13:47
Цитата:
И там, тебя ШЕРИФ, достанет...
сайлау курманов:
по объездной неспеша
по объездной неспеша
И там, тебя ШЕРИФ, достанет...
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 499
Re: Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф"...
Отправлено: 24.02.21 - 13:48
Лучше дайте нам норм светофоры,а не картонки с наклеянной лентой. Одно радует,что эта новая бяка на китайских букашках российского пр-ва,значит скоро сломается
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 11
Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф" тестируют в Костанае
Отправлено: 24.02.21 - 13:56
Цитата:
Прямой корреляции не наблюдаю.
Больше к этому случаю идет пословица -
Сдуру можно и х... сломать.
Сабыр:
Одно радует,что эта новая бяка на китайских букашках российского пр-ва,значит скоро сломается
Одно радует,что эта новая бяка на китайских букашках российского пр-ва,значит скоро сломается
Прямой корреляции не наблюдаю.
Больше к этому случаю идет пословица -
Сдуру можно и х... сломать.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10081
Re: Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф"...
Отправлено: 24.02.21 - 14:07
Цитата:
Пока этот "кибер-шериф" Сломается. Он успеет окупится за год сорок пять раз. Пора привыкнуть уже что у нас нечего не придумывается в плане бизнеса или другого чего-то связаного с деньгами в долгосрочный план. Все "умы" Сверху придумывают только на короткосрочную перспективу. Деньги вложеные сегодня -должны вернутся уже завтра. Цифровизация. Штрафы разделили на количество камер=прибыль уже будет в кармане в первый месяц.
Сабыр:
Пока этот "кибер-шериф" Сломается. Он успеет окупится за год сорок пять раз. Пора привыкнуть уже что у нас нечего не придумывается в плане бизнеса или другого чего-то связаного с деньгами в долгосрочный план. Все "умы" Сверху придумывают только на короткосрочную перспективу. Деньги вложеные сегодня -должны вернутся уже завтра. Цифровизация. Штрафы разделили на количество камер=прибыль уже будет в кармане в первый месяц.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 856
Re: Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф"...
Отправлено: 24.02.21 - 14:36
мультипаспорт, кибер-шериф, дальше летающие такси , крутяк)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 591
Re: Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф"...
Отправлено: 24.02.21 - 14:43
В Астане Сергек на перекрестках. Люди стали ездить, соблюдая правила
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1078
Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф" тестируют в Костанае
Отправлено: 24.02.21 - 16:00
Лучше бы купили кибер-уборщик снега.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 64
Re: Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф"...
Отправлено: 24.02.21 - 17:04
любую бяку придумают,лишь бы только упростить процесс начисления штрафа народу. И на это немалые деньги направляют
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.03.17
- Сообщений:
- 2732
Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф" тестируют в Костанае
Отправлено: 24.02.21 - 17:27
Цитата:
ведется что? - Запись
ведется что? - РезервированиЯ
Прикольно, что заплатило государство только за регистрацию превышения скорости, и
АДМ кодекс работает не полностью
А заплатило за регистрацию всех нарушений и адм кодекс будет весь работать
забавно! они ведают о каких категориях жизни государства, рассуждают с позиции денег? Пардон, рыночники же
[Исправлено: Медный, 24.02.2021 - 17:28]
Кроме того, ведется запись происходящего и резервирования данных
ведется что? - Запись
ведется что? - РезервированиЯ
Прикольно, что заплатило государство только за регистрацию превышения скорости, и
АДМ кодекс работает не полностью
А заплатило за регистрацию всех нарушений и адм кодекс будет весь работать
забавно! они ведают о каких категориях жизни государства, рассуждают с позиции денег? Пардон, рыночники же
[Исправлено: Медный, 24.02.2021 - 17:28]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2219
Re: Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф"...
Отправлено: 24.02.21 - 18:34
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