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≡ Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф" тестируют в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40991
Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф" тестируют в Костанае
Отправлено: 24.02.21 - 13:29
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Патрульный автомобиль сможет автоматически фиксировать нарушения ПДД во время движения, после чего водителю придет извещение о штрафе. Но пока не закончилось тестирование, реальные извещения костанайцам приходить не будут
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21214
Re: Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф"...
Отправлено: 24.02.21 - 13:29
#1
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Алекс, продавай свою машину... :lol: :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4499
Re: Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф"...
Отправлено: 24.02.21 - 13:33
#2
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Я боюсь у вас там в центр заезжать, по объездной неспеша , пусть даже длиннее дорога
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21214
Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф" тестируют в Костанае
Отправлено: 24.02.21 - 13:47
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
по объездной неспеша

И там, тебя ШЕРИФ, достанет... :lol: ;-)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
499
Re: Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф"...
Отправлено: 24.02.21 - 13:48
#4
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Лучше дайте нам норм светофоры,а не картонки с наклеянной лентой. Одно радует,что эта новая бяка на китайских букашках российского пр-ва,значит скоро сломается ;-)
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
11
Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф" тестируют в Костанае
Отправлено: 24.02.21 - 13:56
#5
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Цитата:
Сабыр:
Одно радует,что эта новая бяка на китайских букашках российского пр-ва,значит скоро сломается

Прямой корреляции не наблюдаю.
Больше к этому случаю идет пословица -
Сдуру можно и х... сломать. ;-)
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10081
Re: Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф"...
Отправлено: 24.02.21 - 14:07
#6
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Цитата:
Сабыр:

Пока этот "кибер-шериф" Сломается. Он успеет окупится за год сорок пять раз. Пора привыкнуть уже что у нас нечего не придумывается в плане бизнеса или другого чего-то связаного с деньгами в долгосрочный план. Все "умы" Сверху придумывают только на короткосрочную перспективу. Деньги вложеные сегодня -должны вернутся уже завтра. Цифровизация. Штрафы разделили на количество камер=прибыль уже будет в кармане в первый месяц.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
856
Re: Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф"...
Отправлено: 24.02.21 - 14:36
#7
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мультипаспорт, кибер-шериф, дальше летающие такси , крутяк)
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
591
Re: Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф"...
Отправлено: 24.02.21 - 14:43
#8
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В Астане Сергек на перекрестках. Люди стали ездить, соблюдая правила
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1078
Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф" тестируют в Костанае
Отправлено: 24.02.21 - 16:00
#9
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Лучше бы купили кибер-уборщик снега.
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
64
Re: Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф"...
Отправлено: 24.02.21 - 17:04
#10
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любую бяку придумают,лишь бы только упростить процесс начисления штрафа народу. И на это немалые деньги направляют
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2732
Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф" тестируют в Костанае
Отправлено: 24.02.21 - 17:27
#11
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Цитата:
Кроме того, ведется запись происходящего и резервирования данных

ведется что? - Запись
ведется что? - РезервированиЯ

Прикольно, что заплатило государство только за регистрацию превышения скорости, и
АДМ кодекс работает не полностью
А заплатило за регистрацию всех нарушений и адм кодекс будет весь работать
:lol: :lol: :lol:
забавно! они ведают о каких категориях жизни государства, рассуждают с позиции денег? Пардон, рыночники же :-x

[Исправлено: Медный, 24.02.2021 - 17:28]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2219
Re: Штрафы - автоматически. Систему "Кибер-шериф"...
Отправлено: 24.02.21 - 18:34
#12
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