Отправлено: - 14:07

Сабыр:



Цитата:Пока этот "кибер-шериф" Сломается. Он успеет окупится за год сорок пять раз. Пора привыкнуть уже что у нас нечего не придумывается в плане бизнеса или другого чего-то связаного с деньгами в долгосрочный план. Все "умы" Сверху придумывают только на короткосрочную перспективу. Деньги вложеные сегодня -должны вернутся уже завтра. Цифровизация. Штрафы разделили на количество камер=прибыль уже будет в кармане в первый месяц.