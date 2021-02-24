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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7096
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 15:31
#1081
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Цитата:
drakon:
Вся жизнь - рядом с конвоирами. С солдатами. Сам подумай

А ну да)
Только те служили и тебя охраняли)
Цитата:
elektron:
Это называется, защита своих интересов или одним можно, другим нет? или это другое?

Никому нельзя вторгается в чужую страну,отжимать территории прикрываясь мнимой целью защитой своих интересов)
Так и нацистская Германия могла сказать и кстати говорила,что поход на восток это защита своих жизненно важных интересов)
Россия очень хорошо научилась клеймить запад когда тот врёт и лицемерить,когда как сейчас Россия занимается тем же самым
Чем она от ненавистной Америки и ее политики отличается теперь?
Цитата:
Victor Yang:
Это уже анархия получается.

Да
Но ее вершат граждане в своей стране) могут
Цитата:
maxsaf:
А если применительно к Казахстану?))

И применительно к Казахстану тоже)
Цитата:
maxsaf:
Сначала Украине показалось, что она - независимая страна, что можно поворачиваться куда вздумается, плюя на договоренности и на свою непосредственную роль, майданы устраивать, власть действующую свергать. Остальное - просто последствия, которые они не смогли просчитать.

России тоже казалось что она имеет право делать все что вздумается и революции у себя устраивать плюя на договоренности
А потом 70 лет ныла что западные интервенты вторглись в нашу страну когда в стране был внутренний разлад! Ах как они посмели негодяи капиталисты!!)
Потом в 90ых начали ныть что чеченским сепаратистам арабские страны помогают! Ах какое они имеют право помогать нашим внутренним врагам,когда в стране и так кризис!!))
Цитата:
maxsaf:
Ответьте, можно действующую власть просто так взять и свергнуть когда вздумается?))

А почему нет?
Кто-то запрещает?
Иди и свергай если силы хватит)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21214
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.02.21 - 15:47
#1082
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Цитата:
abaika95:
Так и нацистская Германия могла сказать и кстати говорила,что поход на восток это

Она глворила, что это - Борьба с Коммунизмом...
:lol: :-o
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