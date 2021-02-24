Цитата:
drakon:
Вся жизнь - рядом с конвоирами. С солдатами. Сам подумай
А ну да)
Только те служили и тебя охраняли)
Цитата:
elektron:
Это называется, защита своих интересов или одним можно, другим нет? или это другое?
Никому нельзя вторгается в чужую страну,отжимать территории прикрываясь мнимой целью защитой своих интересов)
Так и нацистская Германия могла сказать и кстати говорила,что поход на восток это защита своих жизненно важных интересов)
Россия очень хорошо научилась клеймить запад когда тот врёт и лицемерить,когда как сейчас Россия занимается тем же самым
Чем она от ненавистной Америки и ее политики отличается теперь?
Цитата:
Victor Yang:
Это уже анархия получается.
Да
Но ее вершат граждане в своей стране) могут
Цитата:
maxsaf:
А если применительно к Казахстану?))
И применительно к Казахстану тоже)
Цитата:
maxsaf:
Сначала Украине показалось, что она - независимая страна, что можно поворачиваться куда вздумается, плюя на договоренности и на свою непосредственную роль, майданы устраивать, власть действующую свергать. Остальное - просто последствия, которые они не смогли просчитать.
России тоже казалось что она имеет право делать все что вздумается и революции у себя устраивать плюя на договоренности
А потом 70 лет ныла что западные интервенты вторглись в нашу страну когда в стране был внутренний разлад! Ах как они посмели негодяи капиталисты!!)
Потом в 90ых начали ныть что чеченским сепаратистам арабские страны помогают! Ах какое они имеют право помогать нашим внутренним врагам,когда в стране и так кризис!!))
Цитата:
maxsaf:
Ответьте, можно действующую власть просто так взять и свергнуть когда вздумается?))
А почему нет?
Кто-то запрещает?
Иди и свергай если силы хватит)