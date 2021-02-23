Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23 февраля?
Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23 февраля?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40988
Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23 февраля?
Отправлено: 23.02.21 - 14:27
Сегодня, 23 февраля, после 18 часов общественный транспорт в Костанае курсировать не будет. Об этом сообщил ситуационный центр qostanai.ikomek на своей странице в Instagram.
Читать новость
Читать новость
Re: Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23...
Отправлено: 23.02.21 - 14:27
Какие у нас нежные стали автобусники. На работу выходят когда хотят(бастуют без предупреждения),чуть снежок с ветром и до 18.00 только. Что сегодня страшного,то??? Раньше зимы были гораздо холоднее и снежнее,и ни чё,работали. В советские времена что-то вообще не припомню таких неженок за рулем.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11126
Re: Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23...
Отправлено: 23.02.21 - 14:31
не помню чтобы когда такое было.
автобусы не будут ходить из за ветра.
в советское время автобусы ходили при любой погоде.
так же как как и футбольные матчи.
эта фраза обязательно указывалось в афишах.
или акимат людей на лексусах с работы будет развозить?
автобусы не будут ходить из за ветра.
в советское время автобусы ходили при любой погоде.
так же как как и футбольные матчи.
эта фраза обязательно указывалось в афишах.
или акимат людей на лексусах с работы будет развозить?
Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23 февраля?
Отправлено: 23.02.21 - 14:35
Цитата:
Похоже на то. Ладно бы до 20.00,но почему только до 18??? Световой день сейчас и тот до 18.30. Как людям домой добираться? На такси нет денег.
alex_60:
или акимат людей на лексусах с работы будет развозить?
или акимат людей на лексусах с работы будет развозить?
Похоже на то. Ладно бы до 20.00,но почему только до 18??? Световой день сейчас и тот до 18.30. Как людям домой добираться? На такси нет денег.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1634
Re: Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23...
Отправлено: 23.02.21 - 14:56
Цитата:
Действительно: маразм какой то!!
Водители с самой высочайшей квалификацией из-за дуновение ветерка НЕ БУДУТ работать, а вчерашние "чайники" с самой низшей категорией, на такси, будут рассекать по непогоде -развозить людей -где логика ?? Или лоббирование интересов такси??
Сабыр:
Что сегодня страшного,то
Что сегодня страшного,то
Действительно: маразм какой то!!
Водители с самой высочайшей квалификацией из-за дуновение ветерка НЕ БУДУТ работать, а вчерашние "чайники" с самой низшей категорией, на такси, будут рассекать по непогоде -развозить людей -где логика ?? Или лоббирование интересов такси??
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7260
Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23 февраля?
Отправлено: 23.02.21 - 15:08
Только что с улицы. Нормальная погода, снежок небольшой, ветерок с порывами, мороз снижается.
Правильно, элитные автобусные войска должны быть дома у горячего самовара. А люди у нас крепкие, домой и пешком дойдут.
Правильно, элитные автобусные войска должны быть дома у горячего самовара. А люди у нас крепкие, домой и пешком дойдут.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6447
Re: Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23...
Отправлено: 23.02.21 - 21:48
Странно, пчёлы против мёда?
достаточно собирают до 18:00, так может тарифы понизить?
достаточно собирают до 18:00, так может тарифы понизить?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1634
Re: Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23...
Отправлено: 23.02.21 - 22:53
Цитата:
Матч состоится при любой погоде.
alex_60:
эта фраза обязательно указывалось в афишах
эта фраза обязательно указывалось в афишах
Матч состоится при любой погоде.
Re: Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23...
Отправлено: 24.02.21 - 10:41
Цитата:
Вы все хотели комфорт. Вы его получили. Современные б/у иностранные автобусы. Для них нужны современная чистая дорога. Не надо путать советский пазик/кавзик с вместимостью 15 человек и резиной для проезда по горной местности, кубиками на протекторе , срок ее где то наверно 100 км для городской дороги )
Сабыр:
Вы все хотели комфорт. Вы его получили. Современные б/у иностранные автобусы. Для них нужны современная чистая дорога. Не надо путать советский пазик/кавзик с вместимостью 15 человек и резиной для проезда по горной местности, кубиками на протекторе , срок ее где то наверно 100 км для городской дороги )
Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23 февраля?
Отправлено: 24.02.21 - 11:51
Цитата:
Не надо врать. Никогда в сов времена не ходили по маршруту эти карлики. Мы ездили на Лиаз 677 и позже на Икарус 280. Икарус вполне и сейчас бы заткнул за пояс древнего немца. И дороги были не хуже.
Vit:
Не надо путать советский пазик/кавзик
Не надо путать советский пазик/кавзик
Не надо врать. Никогда в сов времена не ходили по маршруту эти карлики. Мы ездили на Лиаз 677 и позже на Икарус 280. Икарус вполне и сейчас бы заткнул за пояс древнего немца. И дороги были не хуже.
Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23 февраля?
Отправлено: 24.02.21 - 11:58
Цитата:
Сабыр:Гога с Краснодара мне не даст со врать. Единственый на сегодня икарус280 из живых, ходит между Краснодаром и Майкопом ,я просто знаю и видел. . А серый волк подтвердит что последний автобус ЛиАЗ 677. Стоит в Дубне . Где то фото даже есть, неохото искать. Так что древний немец у нас, это ваще "космос"
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 28
|Зарегистрированные пользователи: drakon, Сабыр
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать