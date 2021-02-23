Отправлено: - 11:58

Сабыр:

Цитата:Гога с Краснодара мне не даст со врать. Единственый на сегодня икарус280 из живых, ходит между Краснодаром и Майкопом ,я просто знаю и видел. . А серый волк подтвердит что последний автобус ЛиАЗ 677. Стоит в Дубне . Где то фото даже есть, неохото искать. Так что древний немец у нас, это ваще "космос"