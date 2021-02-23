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≡ Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23 февраля?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40988
Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23 февраля?
Отправлено: 23.02.21 - 14:27
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Сегодня, 23 февраля, после 18 часов общественный транспорт в Костанае курсировать не будет. Об этом сообщил ситуационный центр qostanai.ikomek на своей странице в Instagram.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
498
Re: Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23...
Отправлено: 23.02.21 - 14:27
#1
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Какие у нас нежные стали автобусники. На работу выходят когда хотят(бастуют без предупреждения),чуть снежок с ветром и до 18.00 только. Что сегодня страшного,то??? Раньше зимы были гораздо холоднее и снежнее,и ни чё,работали. В советские времена что-то вообще не припомню таких неженок за рулем.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11126
Re: Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23...
Отправлено: 23.02.21 - 14:31
#2
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не помню чтобы когда такое было.
автобусы не будут ходить из за ветра.
в советское время автобусы ходили при любой погоде.
так же как как и футбольные матчи.
эта фраза обязательно указывалось в афишах.
или акимат людей на лексусах с работы будет развозить?
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
498
Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23 февраля?
Отправлено: 23.02.21 - 14:35
#3
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Цитата:
alex_60:
или акимат людей на лексусах с работы будет развозить?

Похоже на то. Ладно бы до 20.00,но почему только до 18??? Световой день сейчас и тот до 18.30. Как людям домой добираться? На такси нет денег.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1634
Re: Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23...
Отправлено: 23.02.21 - 14:56
#4
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Цитата:
Сабыр:
Что сегодня страшного,то


Действительно: маразм какой то!!
Водители с самой высочайшей квалификацией из-за дуновение ветерка НЕ БУДУТ работать, а вчерашние "чайники" с самой низшей категорией, на такси, будут рассекать по непогоде -развозить людей -где логика ?? Или лоббирование интересов такси??
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7260
Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23 февраля?
Отправлено: 23.02.21 - 15:08
#5
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Только что с улицы. Нормальная погода, снежок небольшой, ветерок с порывами, мороз снижается.
Правильно, элитные автобусные войска должны быть дома у горячего самовара. А люди у нас крепкие, домой и пешком дойдут.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6447
Re: Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23...
Отправлено: 23.02.21 - 21:48
#6
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Странно, пчёлы против мёда?
достаточно собирают до 18:00, так может тарифы понизить? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1634
Re: Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23...
Отправлено: 23.02.21 - 22:53
#7
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Цитата:
alex_60:
эта фраза обязательно указывалось в афишах


Матч состоится при любой погоде.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10080
Re: Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23...
Отправлено: 24.02.21 - 10:41
#8
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Цитата:
Сабыр:

Вы все хотели комфорт. Вы его получили. Современные б/у иностранные автобусы. Для них нужны современная чистая дорога. Не надо путать советский пазик/кавзик с вместимостью 15 человек и резиной для проезда по горной местности, кубиками на протекторе , срок ее где то наверно 100 км для городской дороги )
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
498
Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23 февраля?
Отправлено: 24.02.21 - 11:51
#9
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Цитата:
Vit:
Не надо путать советский пазик/кавзик

Не надо врать. Никогда в сов времена не ходили по маршруту эти карлики. Мы ездили на Лиаз 677 и позже на Икарус 280. Икарус вполне и сейчас бы заткнул за пояс древнего немца. И дороги были не хуже.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10080
Как будут ходить пассажирские автобусы в Костанае 23 февраля?
Отправлено: 24.02.21 - 11:58
#10
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Цитата:
Сабыр:
Гога с Краснодара мне не даст со врать. Единственый на сегодня икарус280 из живых, ходит между Краснодаром и Майкопом ,я просто знаю и видел. . А серый волк подтвердит что последний автобус ЛиАЗ 677. Стоит в Дубне . Где то фото даже есть, неохото искать. Так что древний немец у нас, это ваще "космос"
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