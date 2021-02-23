viktorian85: В Сирии боевики с СНГ в основном их костяк был. Больше ни в одной стране мира их не было столько. Под ними были города и целые провинции. Казахских женщин и детишек жён террористов вывозят постоянно из Сирии, а не Афганистана и Пакистана
По состоянию на июль 2015 года в общей сложности в Сирии и Ираке число активных членов ИГИЛ составило около 80 тыс. человек, включая около 30 тыс. иностранцев, являющихся преимущественно выходцами с Ближнего Востока и из Северной Африки.численность воюющих боевиков из СНГ в Сирии и Ираке составила: 500 граждан Киргизии, 600 — Узбекистана, 300 — Таджикистана, 200—250 — Туркменистана, 200—250 — Казахстана.Обнародованные в декабре 2015 года данные ФСБ сообщают о примерно 2 тыс. россиян, завербованных в ряды боевиков. По данным центра Soufan Group, на стороне ИГ воюют около 900 выходцев из государств Юго-Восточной Азии (в основном — из Индонезии, Малайзии, Сингапура и Филиппин), для которых характерно «стремление вернуться на родину для ведения священной войны». По китайским данным, на стороне ИГ сражается несколько сотен мусульман-уйгуров из Китая. Ни о каком костяке из СНГ не может быть и речи Закончим на этом Цитата:
viktorian85: Россия поступила как миротворец. Сделала всё без жертв и по закону. Сначала парламент автономной республики проголосовал, потом референдум провели и все проголосовали
Сначала войска в том числе присланные из России захватили все ключевые объекты А потом уже референдум Это называется аннексия Цитата:
viktorian85: Наёмники хоть куда ездят.
Но не с танками через всю страну Цитата:
viktorian85: Стоят на месте. Было пару раз что в серой зоне захватили укровойска пару посёлков. Серая зона это нейтральная территория.
Нейтральная зона которую Украина постоянно отжимает а ополченцы не могут Цитата:
viktorian85: Правда все турецкие СМИ писали что российские и хотели уже объявить 17 войну России
Российские СМИ типо царьгада тоже всякую ахинею любят писать Но сам принцип Что посла убили открыто турки А свой самолёт россияне так и не признали как и много чего другого,если такие крутые чтож не признаются? Боятся по башке получить?) Цитата:
viktorian85: Султан сдался. Туристов нема, убытки от помидоров и других отраслей. Пришлось писать Путину каяться, а потом в Москву полетел каяться.
Великая помидорная война! Теперь все российские деньги опять идут в Турцию И турки открыто ржут что могут ещё каждый год по послу русскому убивать и ниче за это не будет,так на время помидоры запретят) восток признают силу а Россия раз за разом лажает в этом плане,даёт слабину Вот и Карабах профукали Цитата:
viktorian85: Перечислили несколько поражений среди сотни побед. Причём поражения все спорные.
Перечислил подряд все войны как они идут в хронологии Кроме Османской империи,в 19 веке османов и арабы могли победить,там большого ума не надо было) А так поражение за порождением либо победа которая далась колоссальными усилиями и жертвами Цитата:
viktorian85: Угу в разобранной гостинице сидит.
В отеле ты хотел сказать?) А так да Путин теперь там не появится никогда Обломали кайф Пришлось даже дружка ротенберга просить чтобы он на себя удар взял) Обида за дворец теперь на всю жизнь)
abaika95: Сначала войска в том числе присланные из России захватили все ключевые объекты А потом уже референдум Это называется аннексия
Сначала Украине показалось, что она - независимая страна, что можно поворачиваться куда вздумается, плюя на договоренности и на свою непосредственную роль, майданы устраивать, власть действующую свергать. Остальное - просто последствия, которые они не смогли просчитать. Ответьте, можно действующую власть просто так взять и свергнуть когда вздумается?))
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