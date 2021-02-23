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drakon:

Написали бы на трассе Рулный - Тобол

Цитата:На участке автодороги.... Трасса - это слишком громко. А автодорога - это льстиво. Года через два это направление, возможно, наконец-то станет автодорогой. И тут погода в ДТП сыграла свою роль, но увы, не главную